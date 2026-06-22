En Ecuador están enojados con Beccacece y ahora otro equipo lo rechazaría como DT

Beccacece no encuentra el camino en Ecuador, y ahora también otro equipo lo rechazaría como su nuevo DT.

Sebastián Beccacece vive de las horas más complicadas al frente de la Selección de Ecuador. La FEF decidió que se quede y dirija contra Alemania, pero ahora mismo el DT también ya sabe que en otro equipo no contarían con él para DT en 2026.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, la Selección de Chile también rechazaría ahora mismo a Beccacece como su nuevo DT. ‘La Roja’ estaría más cerca de otras opciones y el actual DT de Ecuador se quedaría en la carrera por llegar a este equipo, aunque se ha informado que no había ningún acuerdo entre partes.

Otro de los candidatos a firmar con la Selección de Chile es Gustavo Álvarez, entrenador argentino, que hace poco renunció a su cargo en San Lorenzo. El estratega entraría mejor en planes de la directiva chile también por temas de presupuesto, de acuerdo a Mr. OFFSIDER.

Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador y un salario de 2.4 millones por año. Por lo cual, se ve poco probable que el entrenador decida salir de Ecuador a ganar menos en cualquier otro equipo o selección que esté interesada en el entrenador.

Beccacece está dirigiendo el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Sebastián Beccacece llegó a la Selección de Ecuador en el 2024 y desde sus primeras decisiones viene siendo cuestionado en ‘La Tri’. Convocatorias polémicas y escazas oportunidades a jugadores que venían en buen momento en LigaPro o el extranjero.

Publicidad

El paso de Beccacece por la Selección de Chile

Beccacece estuvo en la Selección de Chile cuando fue asistente de Jorge Sampaoli en aquel equipo histórico que fue campeón de la Copa América. Poco después también dirigió a la U de Chile, y aunque sus recuerdos son mixtos en ese país, el DT era opción para la Selección.

El contrato de Beccacece con la Selección de Ecuador

Beccacece en Ecuador gana un sueldo de 2.4 millones por año, pero el entrenador tiene contrato hasta finales de esta Copa del Mundo. FEF y el DT se sentarán a conversar sobre el futuro después de este Mundial y ahí se decidirá si se queda o se va.

Encuesta¿Beccacece volverá a dirigir después del Mundial 2026? ¿Beccacece volverá a dirigir después del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La FEF ratificó a Sebastián Beccacece para dirigir a Ecuador contra la Selección de Alemania.

para dirigir a Ecuador contra la Selección de Alemania. La Selección de Chile rechazaría la contratación de Sebastián Beccacece como su nuevo director técnico.

rechazaría la contratación de Sebastián Beccacece como su nuevo director técnico. El entrenador argentino tiene un salario de 2.7 millones por año con la Selección ecuatoriana.