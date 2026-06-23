FIFA pone a celebrar a Colombia: El nuevo puesto en el Ranking FIFA tras el 1-0 a RD Congo

Descubre cuál es el nuevo puesto de la Selección Colombia en el Ranking FIFA tras su valiosa victoria 1-0 ante RD Congo en el Mundial 2026.

Dicho y hecho… La Selección Colombia tuvo que trabajar demasiado el partido ante la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 para obtener una victoria que no solo representó la clasificación a los 16avos de final, también FIFA puso a celebrar a la ‘Tricolor’ con el nuevo puesto en el Ranking FIFA.

¡A los hechos! Luego de un primer tiempo en el que la gran figura del partido fue el arquero Lionel Mpasi-Nzau, quien terminó con ocho paradas, el reloj empezó a correr en el segundo tiempo, y Colombia seguía sin encontrar el camino para abrir el marcador.

El entrenador Néstor Lorenzo hizo los primeros cambios de la Selección Colombia en el partido del 23 de junio e ingresaron Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero por Luis Suárez y James Rodríguez. Esto fue clave para encontrar la llave del gol. Córdoba impidió que un defensor de RD Congo llegara al balón que filtró Juanfer y quedó Daniel Muñoz para rematar y poner el 1-0 al minuto 31 del segundo tiempo.

El nuevo puesto de Colombia en el Ranking FIFA tras el 1-0 a RD Congo

La celebración de Daniel Muñoz ante RD Congo. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria 1-0 ante República Democrática del Congo, la Selección Colombia no solo logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, también subió dos lugares en el Ranking FIFA y quedó ubicada en la posición 11. Quedó cerca, muy cerca de Bélgica que cierra el Top-10.

Nuevo puesto de Colombia en Ranking FIFA. (Foto: https://inside.fifa.com)

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Esto necesita Colombia para terminar primera en el Grupo K del Mundial 2026

En vísperas de poder jugar en los 16avos de final contra uno de los ocho mejores terceros del Mundial, Colombia solo necesita empatar ante Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami, si quiere avanzar de la fase de grupos como primera del Grupo K.

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