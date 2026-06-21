Mientras Luis Díaz gana 14 millones, el salario de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

Conoce la enorme diferencia entre los millonarios ingresos de Luis Díaz y el sueldo exacto que ganará Abelardo de la Espriella como presidente.

Colombia tiene un nuevo presidente electo…. Abelardo de la Esprilla ganó el preconteo de votos de la segunda vuelta presidencial 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que tendrá en el nuevo mandatario con lo que gana la estrella de la selección colombiana, Luis Díaz.

Un gol y una asistencia hicieron de ‘Lucho’ Díaz la gran figura de la victoria 3-1 a Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El extremo volvió a darle argumentos al Bayern Múnich para tenerlo como el sexto jugador mejor pagado de todo el equipo.

En la elección más cerrada de la historia de Colombia, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.956.941 votos y 49.6 por ciento de la votación para superar a Iván Cepeda y sus 12.707.117 votos (48.7%). Ahora, surgieron un par de dudas: ¿Cuánto ganará el nuevo presidente colombiano? ¿Ganará más que Luis Díaz?

La diferencia abismal entre el salario de Luis Díaz y Abelardo de la Espriella

Luis Díaz y Abelardo de la Espriella. (Foto: Getty Images y X / @clarincom)

La diferencia es abismal, de más de 13.8 millones de euros. Mientras que el portal ‘Capology’ le reporta un salario anual a Luis Díaz de 14 millones de euros brutos en el Bayern Múnich, ‘Infobae’ sostiene que Abelardo de la Espriella tendrá un salario de 52 millones de pesos colombianos al mes. Unos 624 millones al año que equivalen a 157.000 euros, aproximadamente.

Así se distribuye el salario de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

Según el portal ‘Infobae’, el salario mensual de $52.000.000 pesos colombianos de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia se distribuye de la siguiente manera:

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Asignación básica: $12.000.000.

Gastos de representación: $22.000.000.

Prima especial de servicios: $16.900.000.

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