¡Última hora! La Selección Colombia se clasificó a 16avos del Mundial 2026 y, hasta el momento, este sería su rival

Ya con el boleto en 16avos, hasta el momento este sería el rival de la Selección Colombia.

Este martes 23 de junio de 2026 la Selección Colombia logro su pase a los 16avos del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llega a esta instancia después de vencer a RD. Congo y Uzbekistán. Por lo cual, aseguró su lugar en los 16avos y ya tiene un posible rival.

De momento, como primero del grupo K, la Selección Colombia se estaría midiendo en la siguiente fase a la Selección de Croacia. El equipo europeo sería su rival al ser uno de los mejores terceros del torneo, aunque todo puede cambiar en la última fecha.

Con todos los 16avos todavía por confirmar de momento, la Selección Colombia quedaría con un cuadro un poco “favorable” para hacer historia en la Copa del Mundo, puesto que, después tendría que medirse al ganador de Bélgica o Canada en una eventual llave de octavos.

La Selección Colombia tiene que asegurar el primer lugar de la tabla de posiciones en la siguiente fecha, cuando juegue contra Portugal. En ese encuentro, el empate le sirve al equipo nacional para ya estar como puntero.

Colombia venció a RD. Congo. (Foto: GettyImages)

Si la Selección Colombia fuera segundo su rival en la siguiente fase del torneo sería Ghana. Por lo cual, no hay “rival sencillo” y menos en una Copa del Mundo. Ya Colombia y Portugal llegarán a su último partido sabiendo quien puede ser el próximo rival.

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¿Cuándo jugaría Colombia en los 16avos del Mundial 2026?

En caso de ser primero de grupo, la Selección Colombia jugará el viernes 3 de julio en el los 16avos del Mundial 2026, y si es segundo jugaría un día antes el jueves, 2 de julio de 2026.

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