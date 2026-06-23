Ecuador necesita estos resultados en la fecha 3 del Mundial 2026 para clasificar a 16avos

Si la Selección de Ecuador quiere clasificar en el Mundial 2026, estos son los resultados que tiene que conseguir.

Se terminó la fecha 2 del Mundial 2026 y se confirmaron los peores pronósticos para la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ ya no está en puestos de clasificación de los mejores 8 terceros y ahora mismo es décimo. Aún puede clasificar, pero para eso necesita un solo resultado y eso aumentó toda la dificultad para el equipo de Beccacece.

Los resultados que meten a Ecuador los 16avos del Mundial 2026 a través de su grupo

Vencer a Alemania y que Curazao le gane a Costa de Marfil para ser segundo de grupo

No le sirve ganar y que empaten los Curazao y Costa de Marfil, por duelo directo sería tercero y dependería de la tabla de terceros para clasificar.

Los resultados que necesita Ecuador para ser mejor tercero

La ventana de clasificar como mejor tercero es la más cercana para Ecuador, pero también la más difícil y en la que más depende de otros resultados. No obstante, con el empate del Congo contra Colombia, se abrió una pequeña ventana del empate como resultado para que Ecuador clasifique a la siguiente ronda y para eso solo le sirve que:

RD Congo empate con Uzbekistán

Chequia pierda con México

Bosnia empate con Qatar

Senegal empate con Irak

Ecuador está casi afuera del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Si cualquiera de estos resultados no se da así y la Selección de Ecuador solo empató contra Alemania, el equipo de Sebastián Beccacece estará eliminado de la Copa del Mundo.

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La tabla de posiciones de los mejores terceros

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Suecia F 2 3 0 2 Escocia C 2 3 0 3 Croacia L 2 3 -1 4 Argelia J 2 3 -2 5 Paraguay D 2 3 -2 6 Cabo Verde H 2 2 0 7 Bélgica G 2 2 0 8 Chequia A 2 2 -1 9 RD. Congo K 2 1 -1 10 Ecuador E 2 1 -1 11 Bosnia y Herzegovina B 2 1 -3 12 Senegal I 2 0 -3

En síntesis: