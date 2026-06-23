Hinchas de Colombia explotan contra este jugador tras la victoria con RD Congo en el Mundial 2026: “No sirve en la Selección…”

Los hinchas de la Selección Colombia apuntaron directamente al "peor jugador" de este partido contra RD. Congo.

Este martes 23 de junio de 2026, la Selección Colombia logró la victoria contra la Selección de RD. Congo en el Mundial 2026, pero a los hinchas no les gustó el rendimiento de un jugador. Los aficionados se fueron con todo en redes sociales y señalaron a un culpable.

Por lo cual, los hinchas se fueron muy molestos con un jugador de la Selección Colombia y lo señalaron en redes sociales: “Es una falta de respeto que James sea titular en esta selección. Lo siento”. “Nada nuevo con James, está (…), no corre una (…), no sirve en la selección. “James sáquenlo, insostenible“. “Hasta cuando con James es insostenible tener 10 jugadores en la cancha”.

No es la primera vez que James Rodríguez queda expuesto por los hinchas. Ya son varias ocasiones en las que los aficionados vienen cuestionando al 10 y sus convocatorias. Además, también ha sido muy criticado por los hinchas por su nivel.

James Rodríguez volvió a ese ritmo tan irregular de los últimos años. El 10 colombiano hizo un primer gran partido contra Uzbekistán y luego fue perdiendo de a poco esa intensidad en el mismo partido. Mientras que ahora con RD. Congo no mostró el nivel esperado.

James fue muy criticado por los hinchas. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez tendrá que volver a su mejor nivel pensando en el siguiente partido, puesto que, la Selección Colombia se juega contra Portugal la gran oportunidad de ser puntero del grupo. Además esto cambiaría el rival para el equipo en los 16avos.

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Néstor Lorenzo lo cambió a James Rodríguez

James Rodríguez se fue cambio sobre el minuto 60′ en el partido y aunque los hinchas lo cuestionaron y aplaudieron que lo cambien, la realidad es que Lorenzo lo defendió en el post partido y advirtió que él consideraba que su 10 hizo un buen partido.

La crítica de los hinchas a James Rodríguez en X

Así fueron los comentarios contra James Rodríguez en X, después de su discreto partido ante RD. Congo:

Los comentarios contra James. (Foto: Captura de pantalla)

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Los comentarios contra James. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios contra James. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis:

James Rodríguez fue duramente criticado por los hinchas en redes sociales por su rendimiento.

fue duramente criticado por los hinchas en redes sociales por su rendimiento. El entrenador Néstor Lorenzo sustituyó al mediocampista en el minuto 60 del partido.

sustituyó al mediocampista en el minuto 60 del partido. La Selección Colombia derrotó a RD. Congo este martes 23 de junio de 2026.