El apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a los más de 12 millones de personas que votaron por Iván Cepeda

¿Fuego cruzado entre el periodismo deportivo y la política? Conoce el apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a los votantes de Cepeda.

La segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia llegó a su fin y Carlos Antonio Vélez no dudó en reaccionar al ver los resultados. ¿Qué dijo? El periodista deportivo pubicó dos mensajes en X que le apuntaron a la victoria de Abelardo de la Espriella y a los más de los más de 12 millones de personas que votaron por Iván Cepeda.

De todo y para todos… Luego de darse cuenta de que De la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia tras obtener 12.959.542 votos y el 49.6 por ciento de la votación, Vélez celebró la victoria con un mensaje sobre el cambio de ideología política que tendrá el gobierno colombiano.

“El que perdió, perdió….¡Ohhhhh, que se vayan todos, Que no quede ni uno solo! ¡Que se vayan todos, Que no quede ni uno solo!”, publicó Carlos Antonio Vélez en X antes de escribir el mensaje más polémico sobre la jornada elector en Colombia del 21 de junio.

Vélez y un apodo a los más de 12 millones de personas que votaron por Iván Cepeda

Carlos Antonio Vélez e Iván Cepeda. (Foto: nstagram / @velezfutbol y Getty Images)

Al ver la cantidad de votos que tuvo Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial en Colombia, Vélez no se contuvo y reaccionó con un apodo para estos votantes. “Estamos ante el estreno de una nueva temporada (la 12 y en Colombia) de The Walking Dead con 12.709.000 de Zombies…”, publicó el periodista de los canales ‘Win Sports’ y ‘RCN’.

¿Carlos Antonio Vélez votó en la segunda vuelta presidencial en Colombia?

En la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez confirmó que, a pesar de que buscó vuelo para regresar a Colombia y votar en la segunda vuelta presidencial 2026, no lo puedo hacer porque lo programaron para comentar partidos desde Estados Unidos en las jornadas del sábado 20 y domingo 21 del Mundial.

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En síntesis