A Liga de Quito le ofrecieron un fichaje extranjero y pegaría camisetazo

Liga de Quito necesita con urgencia un nuevo lateral y ahora le ofrecieron el fichaje de un camisetazo para la segunda mitad de LigaPro.

Liga de Quito perdió en pleno Mundial a José ‘Choclo’ Quinteros por una rotura de ligamento cruzado, así mismo venderán a Daniel De La Cruz a Europa, por lo que necesitan con urgencia un lateral. En LigaPro les ofrecen un jugador que significaría un camisetazo.

Según cuenta el portal Mr. Offsider, Ulises Ciccioli de Aucas fue ofrecido a Liga de Quito para el segundo semestre. Es la segunda vez que el lateral argentino está en la mira de los ‘albos’.

Ciccioli renovó recientemente con Rosario Central pero el campeón de Argentina 2025 no tendría problema en volver a cederlo. Aucas recibiría una compensación económica.

Liga de Quito no tenía como prioridad reforzar los laterales sin embargo con la posible salida también de Josué Caicedo, los ‘albos’ perderían hasta tres jugadores en el mismo sector.

Un volante creativo, un volante de marca y un delantero son otras de las posiciones que el entrenador Tiago Nunes analiza fichar para el segundo semestre.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.