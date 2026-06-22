Tras el gran fracaso en el Mundial 2026, ahora revelan que la FEF estaría interesado en un viejo conocido para llegar a 'La Tri'.

Este lunes 22 de junio de 2026 apareció el primer nombre de un DT para llegar a la Selección de Ecuador tras lo que podría ser un gigante fracaso en el Mundial. Sebastián Beccacece no se quedaría, pero el primer nombre que suena no le gustaría mucho a la hinchada.

De acuerdo a la información de Gustavo Villacreses en Área Deportiva, ya habría “conversaciones” entre la FEF y un DT colombiano como lo es Reinaldo Rueda. Estas “negociaciones” de acuerdo al comunicador ya se mantendrían desde hace varios meses atrás.

Rueda ya dirigió a la Selección de Ecuador, en aquel equipo que llegó al Mundial de 2014, pero que también se quedó eliminado en grupos. Rueda está libre desde 2025 y no tiene equipo. No obstante, aún no hay nada concreto con la Selección de Ecuador.

Reinaldo Rueda también sonó en las últimas semanas para llegar a Atlético Nacional, pero aún no hay nada concreto sobre este posible fichaje. El DT colombiano se marchó “bien” con la FEF en 2014, pero en ese momento era otra la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

🇪🇨🚨 EXCLUSIVA: LA FEF CONSIDERA A REINALDO RUEDA PARA REEMPLAZAR A BECCACECE



Gustavo Villacreses, nos cuenta en el micrófono de #AreaDeportiva, por la 88.1 FM, quién aparece como una de las opciones para reemplazar al técnico argentino. pic.twitter.com/yc7nQKcL53 — Área Deportiva FM 📻 (@AreaDeportivaFM) June 22, 2026

Reinaldo Rueda es el primer nombre en firme que aparece como opción de cambio, tras lo que sería ya la salida de Beccacece. El entrenador argentino es muy cuestionado por la hinchada y aunque lograra meterse a 16avos se ve poco probable que siga en el puesto.

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Los números de Reinaldo Rueda cuando dirigió a Ecuador

Al frente de Ecuador, Reinaldo Rueda dirigió un total de 50 partidos entre todas las competencias. Ganó 20 partidos, empató 16 y perdió 14 encuentros. El DT también llegó al Mundial 2014 con una generación muy diferente a la que tiene ahora ‘La Tri’.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026, de acuerdo a Transfermarkt. Pero la FEF ya decidió que el DT dirija frente a Alemania y luego llegará la conversación para definir su futuro después de la Copa del Mundo.

Encuesta¿Es Reinaldo Rueda un DT que le vendría bien a Ecuador? ¿Es Reinaldo Rueda un DT que le vendría bien a Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El DT Reinaldo Rueda es la primera opción para reemplazar a Beccacece en Ecuador.

es la primera opción para reemplazar a Beccacece en Ecuador. Reinaldo Rueda dirigió 50 partidos con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2014.

dirigió 50 partidos con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2014. El contrato de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador finaliza a finales de 2026.