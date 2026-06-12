¿Era Shakira o una doble? Las impactantes teorías tras la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La presentación de la artista colombiana en el Estadio Azteca generó un manto de dudas entre los internautas.

La criticada presentación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 donde interpretó “Dai Dai” junto a Burna Boy en playback, está dando qué hablar y ha lanzado una serie de teorías en redes sociales.

¿La razón? En las horas posteriores al show comenzaron a circular llamativas teorías en internet que apuntan a que la artista colombiana habría utilizado una doble durante su actuación en el Estadio Azteca.

Los usuarios que impulsan esta hipótesis sostienen que la cantante apareció usando gafas oscuras durante su presentación y aseguran haber notado diferencias en su apariencia y lenguaje corporal respecto a otras actuaciones recientes.

Shakira cantó con playback y desató una ola de reacciones en redes (Getty Images).

La teoría se expandió a gran velocidad en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde surgieron memes, montajes y publicaciones que ironizaban con la posibilidad de que una doble hubiera participado en el espectáculo realizado en el Estadio Azteca.

Por ahora, no existe ninguna evidencia que respalde estas versiones y la propia Shakira no se ha pronunciado sobre los comentarios que inundaron las redes sociales tras su actuación en la apertura de la Copa del Mundo.

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En síntesis…