“Es raza, garra y corazón”: Ronaldinho se rindió ante Argentina a horas de la final del Mundial 2026

Ronaldinho analizó la final del Mundial 2026 y no dudó en destacar el poderío de Argentina. Habló de Lionel Messi y evidenció las máximas aptitudes de los vigentes campeones.

Se viene la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina y el equipo sudamericano tiene un nuevo adepto en sus filas. Así es, estamos hablando específicamente de Ronaldinho, un verdadero histórico del fútbol brasileño que el día de hoy se mandó con una tremenda confesión sobre lo que le genera el estilo de juego de los albicelestes a puertas de lograr su cuarta estrella.

Fuente: Getty Images.

“Argentina es Argentina, siempre fue así. Es la raza argentina, esa garra y corazón. El argentino siempre tuvo esa fama. Y una vez más están jugando de esa forma. El ‘vamos que vamos’, el argentino es así. Es un futbol que da gusto ver, la entrega que los caracteriza en cada partido“; declaró Ronaldinho en una reciente entrevista con el medio brasileño ‘Ge Globo‘ sobre el poderío albiceleste.

No podía olvidarse de su gran amigo y excompañero en FC Barcelona, así que ‘Dinho‘ también habló del ’10’ de Argentina. “Y tienen a Lionel Messi. El puede resolver todos los problemas que tienen. Y el resto tienen esa humildad de correr por él porque saben que le dan la pelota y saben que él puede hacer la diferencia y ser decisivo. La unión que tienen es muy linda de ver“.

“Argentina es Argentina, siempre fue así. Es raza, es garra, y una vez más están llegando de la misma manera. Es un fútbol que me gusta ver.



Y tiene a Messi. El equipo tiene la humildad de correr POR ÉL”.



Ronaldinho Gaúcho, ufff. 🇦🇷❤️🇧🇷 pic.twitter.com/U7gE79L8hM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 18, 2026

La posibilidad de Argentina y Lionel Messi de quedar en la historia del fútbol mundial

Así como Ronaldinho entiende a la perfección cuál es el juego de Argentina y lo que representa en un campo de juego, para muchos está claro que los albicelestes son favoritos para quedarse con el título de este Mundial 2026. En el caso de que efectivamente lo puedan conseguir, hablamos de que Lionel Messi junto a su selección quedarán guardados en la historia del balompié.

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Argentina se convertiría en la tercera selección capaz de lograr un bicampeonato mundial luego de Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Este hecho histórico los podría consolidar como uno de los mejores equipos de la historia por la calidad colectiva e individual de sus jugadores, además de que cuentan en la plantilla con un verdadero crack de élite como es sin duda alguna Lionel Messi.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

El exfutbolista Ronaldinho elogió el juego de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 .

elogió el juego de la antes de la final del . El delantero Lionel Messi busca consagrarse bicampeón del mundo con su selección nacional.

busca consagrarse bicampeón del mundo con su selección nacional. La Selección Argentina podría convertirse en el tercer país en lograr un bicampeonato mundial.