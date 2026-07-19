Así celebró Vinicius Jr, de Brasil, la derrota de Argentina con España en la final del Mundial 2026

¿Se burla del eterno rival? Vinicius Jr. no se aguantó y celebró la derrota de Argentina en la final del Mundial. Mira su picante reacción.

Un personaje inesperado apareció luego de la consagración de España en el Mundial 2026. Las reacciones tras la final de la Copa del Mundo empezaron y Vinicius Jr. no dudó en reaccionar a la derrota de la Selección Argentina con una foto y un mensaje publicado como historia en su cuenta de Instagram.

Vinicius Jr. y Brasil no tuvieron un buen Mundial. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron eliminados contra Noruega en los octavos de final y el extremo del Real Madrid se despidió con cuatro goles y una asistencia. Entonces… ¿Estaba respirando por la herida tras la derrota de Argentina ante España en la final?

No, nada que ver… Como es tendencia cada vez que pasa un Mundial, Real Madrid va por alguno de los jugadores que hayan demostrado un gran nivel. Dicho esto, Vinicius Jr. tomó la decisión de celebrar la derrota de Argentina 1-0 contra España en la final del Mundial 2026 compartiendo una publicación del equipo ‘Merengue’ sobre uno de sus nuevos compañeros. Y, además, incluyó un mensaje de felicitación.

Así celebró Vinicius Jr. la derrota de Argentina con España en la final del Mundial 2026

Vinicius Jr, Cucurella y Simeone. (Foto: Getty Images)

Lejos de escribir un mensaje contra Argentina, Vinicius Jr. prefirió publicar un “¡¡¡enhorabuena y bienvenido!!!” para Marc Cucurella por el título de la Selección de España ante Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¡Foto!

Post de Vinicius por la victoria de España a Argentina. (Foto: Instagram / @vinijr)

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El contrato que el Real Madrid le dio a Cucurella antes de la victoria de España a Argentina en el Mundial

“El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032“, anunció el equipo español el 15 de junio.

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En síntesis

España ganó el Mundial 2026 tras derrotar a la selección de Argentina .

ganó el tras derrotar a la selección de . Vinicius Jr. reaccionó a la derrota de Argentina luego de la gran final.

reaccionó a la derrota de luego de la gran final. Instagram fue la red social donde Vinicius Jr. publicó una foto y un mensaje.