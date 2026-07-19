¿Tristes por Argentina? Las reacciones de FIFA y CONMEBOL tras la final del Mundial 2026

Desde FIFA y CONMEBOL estuvieron muy al pendiente del duelo España vs. Argentina por la final del Mundial 2026. Sus mensajes fueron tendencia, así que ahora te los presentamos.

Al igual que los distintos futbolistas del planeta y de los propios seleccionados que estuvieron presentes en el campo de juego del Estadio Nueva York Nueva Jersey el día de hoy, existen reacciones muy importantes luego del triunfo por 1-0 de España ante Argentina con el que lograron el título. Desde FIFA y CONMEBOL no se quedaron quietos y se pronunciaron con distintos mensajes.

“España es el campeón del mundo“; fue el conciso y contundente mensaje que compartió FIFA a través de sus diversos canales digitales luego del título de los liderados técnicamente por Luis de la Fuente. Sin ánimos de generar polémica o alguna controversia de por medio, el máximo ente del balompié se mostró cauto y firme en las felicitaciones otorgadas al mejor equipo del planeta hoy en día.

ESPAÑA ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO 🇪🇸#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qXgTa1TO3U — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 19, 2026

De esta misma manera, desde Conmebol tampoco se quedaron atrás y la publicación que difundieron estuvo más enfocada en el mérito hacia Argentina por el gran Mundial 2026 que realizó, a pesar de que en el duelo de hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey ante España no fueron capaces de imponerse en la cancha y perdieron con justicia. “Un equipo maravilloso para siempre“.

Los mensajes que compartieron España y Argentina luego de la final del Mundial 2026

Con dos realidades totalmente distintas y alejadas por el resultado de hoy en la gran final del Mundial 2026, tanto España como Argentina compartieron sus respectivos mensajes en redes sociales luego del pitazo final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. “Somos bicampeones del mundo“; publicaron desde las cuentas oficiales de ‘La Roja‘ con una fotografía de toda la plantilla.

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Por otro lado, Argentina se mostró un poco más sensible y tocada por lo que representaba la final de hoy contra España al haber tenido la posibilidad del bicampeonato mundial y sentenciaron el siguiente mensaje: “¡Gracias infinitas, muchachos! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!”.

¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos! 🩵🤍🏆 pic.twitter.com/lYGLJC3tzB — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

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