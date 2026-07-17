Donald Trump y Gianni Infantino planean otro mundial en Estados Unidos y revelan un nuevo país aliado

Una reciente conferencia de prensa detalló cuál es el plan de Donald Trump y Gianni Infantino para el futuro. Otro torneo mundial en territorio norteamericano entró en evaluación, así que la posibilidad al día de hoy es muy latente.

El día de hoy se celebró una conferencia de prensa de presentación por la gran final del Mundial 2026. Mientras España y Argentina se alistan para disputar uno de los encuentros más importantes de sus historias, se tuvo la palabra de Donald Trump y Gianni Infantino para detallar algunas planificaciones del futuro. Lo más llamativo de la jornada tuvo que ver con la posibilidad de volver a dicho territorio.

Fuente: Getty Images.

Resulta que Donald Trump, fiel a su estilo y al lado de Gianni Infantino, se refirió a las vivencias dadas durante el Mundial 2026 y no dudó en soltar la idea de que planea la organización de otro campeonato en los Estados Unidos ya sin el complemento de México y Canadá. Ante dicha situación es que se animó a revelar al país candidato para aliarse en este ambicioso proyecto.

“Lo que vamos a hacer es elegir nuevamente a Estados Unidos, aunque esta vez dejaremos fuera a México y Canadá. Vamos a escoger a otro país y Gianni tuvo una buena idea de que podría ser China. Lo haríamos en Estados Unidos y en China, así que los vuelos serán muy cortos entre los partidos. A los jugadores les encantaría”; reveló Donald Trump ante los medios internacionales.

"Queremos otro Mundial en EE.UU, pero sin México y Canadá esta vez. VAMOS A TRAER A OTRO PAÍS.



Gianni (Infantino) sugirió a China, vuelo cortito, a los jugadores les encantaría".



Donald Trump sobre la Copa del Mundo. 🇺🇸⚠️ pic.twitter.com/Qcw9ydfLPL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

La gran polémica que protagonizaron Donald Trump y Gianni Infantino en pleno Mundial 2026

Además de la latente posibilidad de que efectivamente Donald Trump y Gianni Infantino vayan a planear otro mundial en los Estados Unidos como lo acaban de contar el día de hoy, no perdamos de vista que estos dos protagonistas fueron parte de una enorme polémica durante este mismo campeonato que tuvo como favorecida a la selección norteamericana liderada por Mauricio Pochettino.

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Recordemos que Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina y tras un pedido explícito por parte del presidente de los Estados Unidos al mismo mandamás de FIFA la sanción quedó anulada. En un hecho sin precedentes y que manchó la deportividad en el Mundial 2026, el atacante jugó la siguiente fase ante Bélgica y generó una tremenda controversia por cómo se dio esta situación.

#ULTIMAHORA

🚨 CONFIRMACIÓN BOMBA: Trump afirma que fue él quien personalmente habló con la FIFA



Para que "revisaran" la roja a su delantero Balogun porque es su mejor jugador y le parecía injusto que no pudiera jugar el próximo juego.



Por favor compartan como Trump e… pic.twitter.com/bLdG1Pq0j7 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 6, 2026

DATOS CLAVES

El presidente Donald Trump propuso organizar un futuro mundial conjunto entre Estados Unidos y China .

propuso organizar un futuro mundial conjunto entre y . El presidente de FIFA , Gianni Infantino , participó en la conferencia de prensa previa a la final.

, , participó en la conferencia de prensa previa a la final. La final del Mundial 2026 será disputada entre las selecciones de España y Argentina.