Estos son los resultados que tienen que darse para que Ecuador no juegue contra México en los 16avos del Mundial 2026

Solo estos partidos evitarían que Ecuador juegue en los 16avos del Mundial 2026 contra México.

La Selección de Ecuador está en los 16avos de final del Mundial 2026 y a poco de que termine la fase de grupos del torneo. Se ha revelado que el posible rival de Ecuador en esta llave sería México. Aún hay una pequeña posibilidad de que esto no se dé.

¿Qué tiene que pasar para que no se dé un Ecuador vs México en el Mundial 2026?

Para que Ecuador no juegue contra México debe pasar casi un “milagro” en los partidos. Tras el empate de Egipto contra Irán, ese duelo tiene un 98% de probabilidades de darse. No obstante, estos son los resultados que lo evitan:

Austria golear a Argelia

Argentina ganar o empatar ante Jordania

Colombia gana o empata (rival Colombia) Portugal gana (rival Portugal)

Uzbekistán le gana a RD. Congo

Ghana golear a Croacia

Inglaterra ganar o empatar contra Panamá

Ecuador venció a Alemania en los grupos. (Foto: GettyImages)

En caso de que toda esta combinación se dé los rivales de Ecuador serían Portugal o Colombia, dependiendo de su partido. Con un encuentro que falle a la combinada, se decreta ya el partido de Ecuador contra México por los 16avos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo jugaría Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

De momento, el partido de Ecuador contra México en el estadio Azteca sería el próximo martes 30 de junio de 2026. El encuentro comenzará desde las 20H00 (EC)

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