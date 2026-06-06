Estrella que jugará el Mundial 2026 fue detenido e interrogado por 7 horas en su llegada a EE.UU.

El delantero de Irak, Aymen Hussein, fue interrogado por 7 horas en su llegada a EE.UU., mientras que el fotógrafo de la delegación no obtuvo el permiso para ingresar al país.

Momentos de tensión vivió la selección de Irak en su llegada a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Según informaron medios iraquíes y el diario deportivo francés L’Équipe, el delantero Aymen Hussein fue sometido a un extenso interrogatorio por parte de las autoridades migratorias estadounidenses tras aterrizar junto al resto del plantel en Chicago.

El atacante, considerado una de las grandes figuras de la selección iraquí y autor del gol que aseguró la clasificación mundialista en el repechaje, permaneció retenido durante cerca de siete horas luego del arribo del combinado asiático la noche del viernes.

La delegación de los ‘Leones de Mesopotamia’ venía de España, donde había disputado un amistoso frente a La Roja europea en la ciudad de La Coruña, encuentro que terminó igualado 1-1.

GUADALUPE, MEXICO – MARCH 31: Aymen Hussein of Iraq reacts during the FIFA World Cup 2026 Play-Off tournament final match between Iraq and Bolivia at Estadio Monterrey on March 31, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Rodrigo Oropeza/Getty Images)

Finalmente, Hussein recibió la autorización correspondiente y pudo reunirse con sus compañeros para continuar con la preparación de cara al debut en la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Y es que el fotógrafo oficial de la selección iraquí para el Mundial vio rechazada su entrada a suelo estadounidense: el profesional habría sido interrogado durante al menos 12 horas antes de que las autoridades decidieran enviarlo de regreso a Irak.

Publicidad

Irak enfrentará el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Noruega y Senegal. Los iraquíes debutarán el próximo 16 de junio ante el combinado que lidera Erling Haaland en el Foxborough Stadium de Boston.

En síntesis…