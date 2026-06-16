Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Noruega vs. Irak, según la IA

El oráculo predictivo de la IA determinó al ganador y resultado exacto de Noruega vs. Irak, dos selecciones que debutan en el Mundial 2026.

Todo listo para que debute otra selección que promete llegar lejos en este Mundial 2026. Se trata de Noruega que este martes en el Gillette Stadium, de Foxborough, Boston, enfrentará a Irak por la primera jornada del Grupo I, zona que también comparten Francia y Senegal.

Los ‘Vikingos’ y los ‘Leones de Mesopotamia’ se verán las caras en un duelo donde la selección liderada por Erling Haaland y Martin Odegaard asoman como favoritos para llevarse los tres puntos. Por su parte los asiáticos, buscarán repetir los pergaminos que lo llevaron a quedarse con el repechaje frente a Bolivia.

Pese al favoritismo de los escandinavos, las sorpresas en esta Copa del Mundo están a la orden del día, y es por esa razón que en Bolavip le preguntamos al oráculo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “¡Me la juego sin pensarlo dos veces! mi pronóstico Irak 0 – 2 Noruega”.

Otro que está llamado a brillar en el Mundial 2026: Erling Haaland (Getty Images).

Las razones de la IA para el triunfo de Noruega vs. Irak

El factor Erling Haaland: El “Androide” llega en plenitud física y motivado por disputar su primer gran torneo de selecciones. Ante una defensa de Irak que suele replegarse de manera muy densa pero que ha mostrado licencias físicas ante ataques de élite, la potencia y el posicionamiento de Haaland serán letales. Solo necesitará media oportunidad para abrir el marcador.

La brújula de Martin Ødegaard: El mediocampo de Noruega tiene un cerebro de clase mundial. Ødegaard se encargará de manejar los hilos del partido, rompiendo las dos líneas de cuatro que seguramente planteará Irak. Su capacidad para filtrar balones en el último tercio va a desgastar tácticamente a los asiáticos hasta encontrar los espacios.

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