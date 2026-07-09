Fue opción para la Selección Colombia, dirigió en el Mundial y ahora se quedó sin equipo

A la Selección de Colombia se le abrió una nueva posibilidad de entrenador luego del Mundial 2026 para reemplazar a Nestor Lorenzo.

La Selección de Colombia está, temporalmente, sin entrenador tras la finalización del contrato de Nestor Lorenzo, y aunque la renovación es una posibilidad, ya hay más opciones que podrían firmar desde la Federación Colombiana de Fútbol post Mundial.

Zlatko Dalic se despidió de la Selección de Croacia tras nueve años en el cargo, naturalmente lo ponen en planes de Colombia por un interés previo. Luego del Mundial 2018 en donde Croacia fue finalista contra Francia, Dalic fue de los favoritos de Colombia para el proceso Eliminatorias 2022.

Sus altos costos sumado a la propuesta de renovación de los croatas evitó que Dalic reemplace a Néstor Pekerman en el combinado ‘cafetero’. Dalic ahora podría llegar aprovechando que es agente libre.

Según reportes de medios, Nestor Lorenzo sigue siendo la opción prioritaria para Colombia pero dependerá de la voluntad del argentino, quién hasta hace poco era opción principal de Boca Juniors de Argentina.

Como entrenador a nivel de clubes, Dalic ha ganado la Supercopa de Albania, la Copa Saudi con el Al Hilal y tres títulos en Emiratos Árabes Unidos con el Al Ain, lleva 20 años de carrera.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 51 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).