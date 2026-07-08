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Sorpresa: Revelaron que Nestor Lorenzo renunció a la Selección Colombia por este jugador

Aseguran que Nestor Lorenzo había presentado su renuncia a la Selección Colombia antes del Mundial por un jugador.

Sorpresa: Revelaron que Nestor Lorenzo renunció a la Selección Colombia por este jugador
Sorpresa: Revelaron que Nestor Lorenzo renunció a la Selección Colombia por este jugador

Siguen las revelaciones de la Selección de Colombia luego de la eliminación del Mundial 2026 y es que ahora cuentan que Nestor Lorenzo había presentado su renuncia justo antes del torneo. La decisión del entrenador gira en torno a un jugador en específico.

Según el periodista Pipe Sierra, Nestor Lorenzo renunció a la Selección de Colombia en mayo, debido a que desde la FCF le prohibieron convocar a Sebastián Villa. El extremo de Independiente Rivadavia era un fijo para Lorenzo pero desde arriba le habrían anulado la convocatoria.

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Los motivos de la FCF van de la mano con los problemas de conocimiento público que tuvo Villa, denunciado por su ex pareja por violencia de género en Argentina.

Los argumentos de la Federación señalaban que había problemas con los auspiciantes si es que estaba presente un jugador con situaciones legales de esa índole.

El DT sentía que había sido desautorizado y estaba pensando en dejar la selección a pocas semanas de arrancar el Mundial, algo que finalmente no se dio. La FCF tiene la intención de renovar al entrenador.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 51 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

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Nestor Lorenzo – DT de Colombia desde el 2024.

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Gustavo Dávila
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