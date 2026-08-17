Néstor Lorenzo tendría un nuevo “convocado” que cambiaría todo para la Selección Colombia

La nueva decisión de Néstor Lorenzo que podría cambiar para siempre a la Selección Colombia.

La Selección Colombia sigue en la búsqueda de un nuevo asistente técnico para que trabaje que con Néstor Lorenzo después de que Amaranto Perea se fue a ser nuevo DT del DIM. No obstante, ahora el entrenador ya tiene una nueva opción y sería para cambiar a ‘La Sele’.

Según diferentes informaciones que trascienden desde la Selección Colombia, el apuntado para ser el asistente técnico de Néstor Lorenzo sería José María Bazán. El argentino de 54 años también tuvo un importante recorrido en este rol en diferentes equipos.

De acuerdo al análisis de Adrián Magnoli, la llegada de Bazán es una gran noticia para la Selección Colombia, por cómo se espera que pueda ayudar a un Néstor Lorenzo que vivirá su segundo ciclo en el equipo principal del equipo nacional. El DT también vería con buenos ojos su llegada.

Por otro lado, Bazán también se ha caracterizado como un gran defensa en su carrera y ahora podría traer a la Selección Colombia esa intensidad que viene faltando en los grandes momentos de definición. Las negociaciones aún están en marcha.

Néstor Lorenzo podría tener un nuevo asistente en el equipo nacional. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas son claves para que la Selección Colombia pueda cerrar a su nuevo asistente técnico y comenzar un proyecto de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030. El equipo ‘Cafetero’ inicia también ahora un proceso de partidos amistosos.

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Los amistosos que jugará la Selección Colombia

La Selección Colombia, de momento, tiene dos partidos confirmados para la fecha FIFA en el mes de septiembre. De momento, el equipo de Lorenzo se tendrá que enfrentar a México y Perú. Se espera que los otros dos rivales para el combinado nacional se confirmen en los siguientes días.

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