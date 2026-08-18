Luis Díaz expuso el gran error de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 sin un gol de uno de los tres centrodelanteros que Néstor Lorenzo convocó. Con este precedente, Luis Díaz solo necesitó de su cuarto partido amistoso en una nueva temporada con el Bayern Múnich para exponer el gran error que tuvo el entrenador argentino.

Se empezó con Luis Suárez como titular y no mojó. Jhon Córdoba terminó de ponerse a punto durante el Mundial y se lesionó en el segundo partido como títular. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo una gran asistencia contra Uzbekistán y falló su cobro de penal en la eliminación ante Suiza en los octavos de final.

Al ver que los delanteros ‘9’ de la Selección Colombia no andaban finos durante el Mundial 2026, Néstor Lorenzo no hizo nada diferente a cambiar puesto por puesto y el que terminó entrenando por Suárez en la derrota por penales contra Suiza fue ‘Cucho’ Hernández. Luis Díaz le demostró al DT argentino que ahí estuvo el error.

Luis Díaz expuso el error de Lorenzo con Colombia en el Mundial

Néstor Lorenzo y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

¿Y por qué no haber jugado con Luis Díaz de falso ‘9’ y probar algo diferente? Aunque hablar con el diario del lunes siempre será más fácil, ‘Lucho’ marcó una anotación llegando como delantero ‘9’ en la victoria 4-2 del Bayern Múnich contra Heidenheim FC y expuso, una vez más, que fue una variante casi siempre efectiva que Néstor Lorenzo no usó durante todo el Mundial 2026. ¡Gran error!

🇨🇴 ¡MOJÓ LUCHO! Luis Díaz apareció por el medio del área y conectó el buscapié de Olise y sellar su gol en el triunfo amistoso de Bayern Munich por 4-2 sobre Heidenheim.



📹 EXCLUSIVO @FCBayern pic.twitter.com/Tom63q5f6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

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Así le fue a Luis Díaz jugando como ‘9’ en la Selección Colombia

¿Lo que más rabia da es que ya lo hizo y funcionó? Una evidenncia de que ‘Lucho’ Díaz jugando como falso ‘9’ en la Seleccion Colombia funcionó se dio en el empate 1-1 contra Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. No solo marcó un golazo que silenció a todo el estadio Más Monumental, de Buenos Aires, también fue la figura del partido con 8.3 puntos de calificación, según la aplicación ‘Be Soccer’.

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