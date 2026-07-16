Indignación en España con la bandera de Malvinas: piden sanción para Argentina tras el castigo que sufrieron Rodri y Morata

“Las Malvinas son argentinas”. Es el mensaje expuesto por Cristian Romero y Giovani Lo Celso, que en este momento tiene a buena parte de la delegación de Argentina en los Estados Unidos de Norteamérica mirando a la FIFA. Por España también toman nota alrededor de los posibles castigos que podría sufrir la Albiceleste tras la victoria ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. Hay indignación en redes por el precedente de Rodri y Álvaro Morata.

Tras ganar la Eurocopa del año 2024, jugadores como Álvaro Morata o Rodri Hernández fueron sancionados con un partido por parte de la UEFA. Todo ello después de cantar en los festejos de España por Madrid que Gibraltar es territorio ibérico. Nuevamente aparecen conflictos bélicos en el medio y, en aquella ocasión, desde el máximo ente del fútbol del viejo continente se apostó por un castigo deportivo tras la consecución del certamen. Un partido de sanción fue el final de la trama.

Bajo el papel, Argentina puede ser hasta expulsada del torneo por exhibir mensajes políticos. En la práctica, no se espera que ocurra esto y sí que se den tanto toques de atención a la AFA como seguramente multas económicas tanto a la federación como incluso a los propios futbolistas que exhibieron la bandera. El 19 de julio, Argentina y España podrán contar con todos sus jugadores, salvo giro de 180°.

La normativa de la FIFA es clara en este sentido y prohíbe cualquier exhibición de mensajes políticos en sus torneos. La propia Argentina ya fue sancionada años atrás en un amistoso ante Eslovenia por exhibir pancartas similares. En aquella ocasión, la multa no superó los 28.000 euros. Las próximas horas serán claves para entender qué clase de castigo puede caerle a los futbolistas de Lionel Scaloni por lo ocurrido.

Rodri y Morata ya fueron sancionados por violar normas de comportamiento de FIFA-UEFA: GETTY

Los castigos que puede dar la FIFA por la exhibición de mensajes políticos van desde multas económicas hasta la expulsión de la federación del torneo. Un escenario que parece absolutamente imposible de pensar en un contexto donde Argentina y España solamente tienen 90 minutos de competición por delante. Todo apunta a una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino cuando termine la presente edición de la Copa del Mundo. Prensa y aficionados españoles piden sanción por lo ocurrido con Rodri y Álvaro Morata.

Publicidad

Los últimos precedentes de esto en Copa del Mundo

No es la primera vez que algo así ocurre en Copas del Mundo. Por el Mundial de Rusia 2018, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, jugadores de Suiza, celebraron sus tantos frente a Serbia con el gesto del águila bicéfala de Albania. Tras ello, fueron multados económicamente. Como ocurrió anoche, había un conflicto armado detrás como lo fue la Guerra de los Balcanes.

No se espera que Argentina reciba sanciones más allá de lo económico por exhibir una pancarta haciendo alusión a la Guerra de las Malvinas. En las próximas horas veremos si la FIFA abre o no un expediente. A partir de dicho hecho se irán resolviendo las dudas alrededor de un mensaje político que se tomó el final de la victoria de los sudamericanos frente a Inglaterra en la ciudad de Atlanta.

Datos claves

Cristian Romero y Lo Celso exhibieron una pancarta política tras vencer a Inglaterra.

y Lo Celso exhibieron una pancarta política tras vencer a Inglaterra. Rodri y Morata fueron sancionados por la UEFA en 2024 debido a cánticos políticos.

fueron sancionados por la UEFA en 2024 debido a cánticos políticos. 28.000 euros fue la multa previa que recibió Argentina por exhibir pancartas sobre Malvinas.