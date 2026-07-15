Mientras espera ser el nuevo DT de Italia, Antonio Conte elogió a Messi y Argentina: “Son el equipo con más corazón del Mundial”

La previa del Argentina vs. Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo es el único tema de conversación ahora mismo. Hasta en territorios como Italia analizan lo que viene esta noche tras la clasificación de España sobre Francia. Antonio Conte elogió a Lionel Messi y a la Albiceleste a la espera de lo que se viene en la ciudad de Atlanta.

“Argentina es un equipo duro, el que tiene más corazón entre las selecciones mundiales. El resultado de la semifinal es muy incierto, las probabilidades están divididas. Inglaterra es muy fuerte, ha encontrado un gran ecualizador en Anderson”, empezaba el entrenador italiano en charla con La Gazzetta dello Sport en las últimas horas. Entiende que se viene un choque parejo donde los haya.

No duda que la vigente campeona del mundo tiene una mentalidad por encima del resto: “El grupo de Scaloni es sólido: el entrenador se ha centrado en los fieles de Messi, que anteponen la camiseta y su amor por Leo a las ambiciones personales. Un equipo con una notable profundidad humana. Se ha creado una sinergia impresionante”.

“Messi superó todas las expectativas, una vez más. Se presentó en una forma física increíble, demostrando su profesionalismo y determinación: a sus 39 años, sigue siendo una persona decidida. Leo tiene la capacidad intelectual para estar siempre en el lugar correcto porque comprende de primera mano lo que sucede”, finalizaba un Conte elogioso igualmente con la gran figura de la Albiceleste en lo que vamos del certamen.

Conte podría dirigir a Italia nuevamente: GETTY

Espera un choque parejo, pero comprende que la mentalidad y el hambre de los sudamericanos será un factor decisivo de cara a conseguir el resultado. No olvidemos que el vencedor se medirá con España el próximo domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey. Conte, elogioso de la mentalidad de la Albiceleste y del corazón de los compañeros de Messi.

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Conte, Mancini o Guardiola, candidatos en Italia

La Azzurra tiene a Paolo Maldini y Leonardo como nuevas caras visibles a nivel de directores deportivos. Ya se habrían entrevistado con varios DT, donde los nombres a nivel local de Mancini y Conte destacan por encima del resto. Eso sí, ninguno de los nuevos fichajes de la Federación transalpina tiene claro quién debe ser el elegido.

La figura de Pep Guardiola sigue sonando en el aire. Las dudas con los Conte y Mancini, así como el deseo de tanto Maldini como Leonardo de un proyecto integral sin nombres del pasado, forman el cóctel a nivel general de una Azzurra donde ya se ha comenzado a trazar el camino de cara a regresar a la Copa del Mundo en el verano del año 2030.

Datos claves

Antonio Conte elogió el corazón y la sólida mentalidad de Argentina en el Mundial.

elogió el corazón y la sólida mentalidad de en el Mundial. Inglaterra y Argentina jugarán en Atlanta por un lugar en la gran final .

y Argentina jugarán en Atlanta por un lugar en la gran . El vencedor se medirá ante España el 19 de julio en Nueva Jersey.