¿Cómo se repartirían los cupos de un Mundial con 64 equipos?

Infantino reconoció que la idea está en a cabeza de la FIFA. Un Mundial con 64 equipos implica cambios de peso en el reparto de cupos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó en claro que desde el máximo ente del fútbol mundial se analiza realizar una Copa del Mundo con 64 participantes en el año 2030. Todo ello pensando en la edición del Centenario del certamen y en lo que supondría un auténtico giro de 180° en cuanto al reparto de los cupos se refiere. Así podría quedar el panorama de cara a confederaciones como CONMEBOL o UEFA.

“El Mundial de 64 equipos es un asunto que será analizado tras esta Copa del Mundo y será debatido dentro de los organismos de la FIFA”, confirmaba el propio Infantino en charla con beIN Sports a lo largo de las últimas horas. La idea no es nueva, pero sí una declaración que llega en tiempos donde muchos defienden el aumento de participantes para esta edición de la competición.

El reparto de cupos tendría que hacerse en una proyección más que similar a del cambio de 32 a 48 participantes. Ahora mismo confederaciones como UEFA cuentan con un total de 16 clasificados a la Copa del Mundo. Si el torneo se va a 64 participantes, podríamos estar ante un escenario donde podrían tener 20 a 21 selecciones presentes en el certamen. No es la única que tendría una gran subida en ese sentido.

El propio Infantino ha hablado de la importancia de una Copa del Mundo para todos. Defiende que en territorios como África o Asia la posibilidad de aumentar los cupos permitirá que se construyan historias y legados de cara al futuro del deporte. En ese sentido, África podría pasar de los 9 clasificados a un total de 12 o 13, mientras en el continente asiático podríamos tener hasta 10 representantes. Son, además, las confederaciones más leales al presidente de la FIFA tras su llegada al ente.

“Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones ese sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse”, más reflexiones de un Gianni Infantino que defiende el modelo adoptado en la Copa del Mundo. La decisión en relación con el Centenario debería tomarse más pronto que tarde.

FIFA estudia pasar a 64 participantes en el Mundial 2030: GETTY

Publicidad

El panorama para el resto de las confederaciones es claro. Tanto CONMEBOL como CONCACAF aspirarían a un total de 8 cupos de manera mínima. En este momento, ambas confederaciones cuentan con 6 clasificados en cada uno de sus territorios y de manera directa. En Oceanía el tema pasaría de un clasificado a dos de manera directa. Haciendo una proyección en relación al repechaje internacional vivido el pasado mes de marzo, podríamos pasar de 2 cupos en dicha ventana de la FIFA a un total de hasta 6.

Un Mundial de 64 indignaría a España

En caso de que el torneo se alargue a otros 16 participantes, vuelve a la vida la idea de realizar la fase de grupos en diferentes continentes. Todo ello teniendo en cuenta que territorios como Argentina, Uruguay y Paraguay van a tener el partido inaugural en sus territorios antes de poner rumbo a Europa y Marruecos. En caso de que el torneo se alargue en espacio, tiempo y participantes, no puede descartarse ni mucho menos la posibilidad de que las 3 selecciones disputen su primera fase del torneo como local. Tras ello sí habría que viajar al otro lado del mundo.

La ecuación no sería positiva para territorios que, como España o Portugal, se iban a llevar buena parte del dinero de la fase de grupos en cuanto a sedes se refiere. Tampoco en el sentido de que Marruecos es para muchos el máximo favorito a albergar la final del año 2030. Infantino más pronto que tarde decidirá si tras el estreno de un Mundial con 48 participantes pasamos directamente a uno con 64 naciones involucradas.

Publicidad

Datos claves