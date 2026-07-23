Insólito: Millones de personas firmaron petición para excluir a Argentina de los Mundiales

La animosidad mundial hacia la Selección de Argentina en esta Copa del Mundo llevó a que millones firmaran una petición para excluirlos.

La Selección de Argentina quedó en medio de las críticas de varios países en este Mundial 2026 pero la animosidad llegó a un punto que sorprendió a muchos. Millones de personas firmaron una petición para que la ‘Albiceleste’ sea excluido de los Mundiales.

argentinaout.com es la página web dónde pueden ingresar los hinchas para firmar, la ‘meta’ inicial era de 5 millones pero unos días después de la final llegaron ya a 23 millones de firmantes.

“Más de 23 millones de personas de 170 países firmaron esta petición en menos de una semana. La FIFA nos ignoró, pero España respondió. Gracias, España”, se lee en la página web. Los firmantes habrían aumentado exponencialmente luego de la final contra España.

La campaña representa una manifestación de los hinchas y no existe ninguna vinculación (ni efecto) en la FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y que no tiene ningún efecto en el desarrollo deportivo del equipo.

Lo llamativo es que estuvo a 1 millón de firmas de romper un récord Guiness, la iniciativa Jubilee que tenía un enfoque de ayuda fiscal a los países más pobres, recopiló 24 firmantes.

Firmantes de Argentina Out.com.

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En resumen