Así reaccionó la prensa internacional a la polémica entre Messi y Cucurella por taparse la boca en la final del Mundial

Las reacciones de la final del Mundial siguen llegando y esta vez la prensa internacional ha puesto foco en la polémica que hubo entre Messi y Marc Cucurella. El capitán de Argentina reclamó al árbitro que el lateral de España se tapó la boca y que debía ser expulsado.
Más allá de que el reglamento lo señala, e incluso el paraguayo Jorge Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié fueron expulsados por esto, la prensa internacional criticó a Messi por querer sacar ventaja en algo así.
Wayne Rooney, leyenda de Inglaterra y hoy comentarista de la BBC: “Eso es desesperación. Argentina juega así. Todos sabemos cómo actúan en el campo. Pero hay que mantener el espíritu deportivo, y fue triste ver lo que hizo Messi”.
Dixon, ex Arsenal y comentarista de Inglaterra dijo: “No deberías intentar sacar ventaja por algo así, es ridículo, es de niñatos”.
Cadena SER cuestiona a Messi por reclamar una expulsión en ese contexto cuándo no había ninguna situación negativa, punto clave para que el árbitro considere o no expulsión.
Los hinchas en redes tuvieron reacciones mixtas, ya que si bien unos cuestionaron mala deportividad de Messi pedir la roja, otros apuntan a que el reglamento es claro.
Still can't get over Messi trying to get Cucurella sent off for this. pic.twitter.com/iGFTg2Opnf— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) July 20, 2026
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¿Qué le dijo Cucurella a Messi en la final del Mundial entre Argentina y España?
Según reportan medios españoles, Marc Cucurella le habría preguntado a Messi se encontraba bien: “¿Tú, bien?”, le habría dicho a lo que rápidamente Enzo Fernández y Lionel Messi pidieron la expulsión.
En resumen
- La prensa internacional reaccionó con dureza ante la actitud de Lionel Messi durante la polémica jugada con Marc Cucurella en la final del Mundial 2026.
- Medios y comentaristas europeos tildaron de “ridículo” e “infantil” el reclamo del capitán argentino, quien exigió la expulsión del lateral español acusándolo de taparse la boca para hablarle tras la roja a Enzo Fernández.
- El cruce desató severas críticas hacia la postura de la Albiceleste, catalogando la exigencia de Messi como un gesto de “desesperación” en el tramo decisivo del encuentro disputado en Estados Unidos.