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Así reaccionó la prensa internacional a la polémica entre Messi y Cucurella por en la final del Mundial

Messi pidió la tarjeta roja a Cucurella por taparse la boca en la final del Mundial entre Argentina y España y así reaccionó la prensa.

Así reaccionó la prensa internacional a la polémica entre Messi y Cucurella por taparse la boca en la final del Mundial
Así reaccionó la prensa internacional a la polémica entre Messi y Cucurella por taparse la boca en la final del Mundial

Las reacciones de la final del Mundial siguen llegando y esta vez la prensa internacional ha puesto foco en la polémica que hubo entre Messi y Marc Cucurella. El capitán de Argentina reclamó al árbitro que el lateral de España se tapó la boca y que debía ser expulsado.

Más allá de que el reglamento lo señala, e incluso el paraguayo Jorge Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié fueron expulsados por esto, la prensa internacional criticó a Messi por querer sacar ventaja en algo así.

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Wayne Rooney, leyenda de Inglaterra y hoy comentarista de la BBC: “Eso es desesperación. Argentina juega así. Todos sabemos cómo actúan en el campo. Pero hay que mantener el espíritu deportivo, y fue triste ver lo que hizo Messi”.

Dixon, ex Arsenal y comentarista de Inglaterra dijo: “No deberías intentar sacar ventaja por algo así, es ridículo, es de niñatos”.

Cadena SER cuestiona a Messi por reclamar una expulsión en ese contexto cuándo no había ninguna situación negativa, punto clave para que el árbitro considere o no expulsión.

Los hinchas en redes tuvieron reacciones mixtas, ya que si bien unos cuestionaron mala deportividad de Messi pedir la roja, otros apuntan a que el reglamento es claro.

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Según reportan medios españoles, Marc Cucurella le habría preguntado a Messi se encontraba bien: “¿Tú, bien?”, le habría dicho a lo que rápidamente Enzo Fernández y Lionel Messi pidieron la expulsión.

En resumen

  • La prensa internacional reaccionó con dureza ante la actitud de Lionel Messi durante la polémica jugada con Marc Cucurella en la final del Mundial 2026.
  • Medios y comentaristas europeos tildaron de “ridículo” e “infantil” el reclamo del capitán argentino, quien exigió la expulsión del lateral español acusándolo de taparse la boca para hablarle tras la roja a Enzo Fernández.
  • El cruce desató severas críticas hacia la postura de la Albiceleste, catalogando la exigencia de Messi como un gesto de “desesperación” en el tramo decisivo del encuentro disputado en Estados Unidos.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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