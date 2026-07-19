La durísima sanción FIFA que le podría caer a Leandro Paredes tras su pelea en la final del Mundial

Leandro Paredes fue otro de los jugadores que se llevó las cámaras luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El volante argentino golpeó a Eric García y luego Gavi, y esto quedó registrado en el informe de los árbitros.
El juez central le mostró la tarjeta roja, por lo que el incidente fue registrado por el cuerpo arbitral, ahora según el reglamento FIFA, le podría caer una dura sanción.
Si el central considera que fue agresión física a un rival, le podrían caer 2-4 partidos; si registró que fue agresiones múltiples entonces serán de 4 a 6 partidos.
Las suspensiones se deben cumplir en encuentros oficiales por lo que Leandro Paredes podría perderse gran parte de la primera rueda de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2030.
SCALONI, SEPARANDO A LOS FUTBOLISTAS— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
El entrenador argentino dialogó así con Lamine Yamal y Borja Iglesias. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YywyD8Z5Lo
LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Leandro Paredes se cruzó con dos jugadores españoles tras la final. Foto: Getty.
En resumen
- El mediocampista argentino Leandro Paredes enfrenta una durísima sanción por parte de la FIFA tras verse involucrado en los altercados e incidentes al cierre de la gran final del Mundial 2026 contra España.
- El Comité Disciplinario del máximo organismo del fútbol abrió un expediente debido a la gravedad de los hechos, lo que podría costarle al volante varios partidos de suspensión en competencias internacionales oficiales.
- Esta posible inhabilitación representa un gran problema para la Albiceleste, que perdería a una de sus piezas de experiencia justo en el inicio del próximo proceso clasificatorio.