La durísima sanción FIFA que le podría caer a Leandro Paredes tras su pelea en la final del Mundial

Leandro Paredes golpeó a Eric García y a Gavi luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y le podría caer una dura sanción.

Leandro Paredes fue otro de los jugadores que se llevó las cámaras luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El volante argentino golpeó a Eric García y luego Gavi, y esto quedó registrado en el informe de los árbitros.

El juez central le mostró la tarjeta roja, por lo que el incidente fue registrado por el cuerpo arbitral, ahora según el reglamento FIFA, le podría caer una dura sanción.

Si el central considera que fue agresión física a un rival, le podrían caer 2-4 partidos; si registró que fue agresiones múltiples entonces serán de 4 a 6 partidos.

Las suspensiones se deben cumplir en encuentros oficiales por lo que Leandro Paredes podría perderse gran parte de la primera rueda de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2030.

SCALONI, SEPARANDO A LOS FUTBOLISTAS



El entrenador argentino dialogó así con Lamine Yamal y Borja Iglesias. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YywyD8Z5Lo — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

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Leandro Paredes se cruzó con dos jugadores españoles tras la final. Foto: Getty.

En resumen