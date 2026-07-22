El Mundial 2030 se hará en 6 países: ¿Dónde se juega el partido inaugural?

El próximo Mundial se jugará en el 2030 y en seis países distintos, sin embargo desde FIFA aclaran dónde será el partido inaugural.

Se acabó el Mundial 2026 y ahora corre la cuenta regresiva para disputar la Copa del Mundo del 2030. La siguiente edición se jugará en seis países distintos y están las dudas de dónde se jugarán los partidos inaugurales.

La FIFA llevó el torneo a Sudamérica eligiendo como sedes a Argentina, Uruguay y Paraguay luego el torneo va a Marruecos, España y Portugal. El partido inaugural se jugará en Montevideo – Uruguay, en el histórico Estadio Centenario.

El partido sirve para conmemorar los 100 años de la sede de la primera Copa del Mundo, así mismo habrá partidos inaugurales en Argentina y en Paraguay. La Albiceleste fue el segundo finalista del Mundial 1930 y añadieron Paraguay por la locación de la sede CONMEBOL.

Los tres países sudamericanos tendrán partidos inaugurales, los mismos que servirán de encuentro de debut para sus respectivas selecciones, así como pasó en la edición 2026 con Estados Unidos, Canadá y México.

Propuesta sudamericana para el Mundial 2030.

¿Cuántos cupos tendrá Conmebol?

La Confederación Sudamericana contará con seis cupos directos para el Mundial 2030, además de un lugar en el repechaje intercontinental, por lo que en el peor de los casos, la selección de peor puntaje clasificará a la repesca.

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A esas plazas se sumarán Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen asegurada su presencia en la cita planetaria por ser los anfitriones de los encuentros inaugurales del torneo conmemorativo por los 100 años de la Copa del Mundo.

De esta manera, las Eliminatorias definirán qué selecciones acompañarán a los tres países ya clasificados para completar la representación sudamericana en el certamen.