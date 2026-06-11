James Rodríguez contó qué debe pasar en el Mundial para que Luis Díaz sea Balón de Oro

El capitán no duda que Luis Díaz es ya uno de los mejores jugadores del mundo. Ve un escenario donde puede ser Balón de Oro.

En Colombia se encomiendan a Luis Díaz como nunca. Es la máxima figura de una selección que sueña por todo lo alto y donde incluso James Rodríguez habla de la posibilidad de que el Guajiro sea Balón de Oro. Cree que el crack del Bayern de Múnich podría conseguirlo si es que el combinado nacional consigue este resultado durante la Copa del Mundo.

“Luis Díaz como Balón de Oro, ¿por qué no? Para mí ya está en el top 5 del mundo en este momento… Si llegamos a la final, puede ganar el Balón de Oro. Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también”, palabras de James en las últimas horas. Todo ello después de que Colombia arribase a suelo mexicano de cara al inicio del torneo.

La temporada de Luis Díaz le tiene como uno de los mejores jugadores de Europa. Consiguió los tres títulos locales posibles de la mano de un Bayern Múnich con el cual solamente pese y le quitó la posibilidad de disputar la final de la Champions League. En sus primeros 51 partidos con el gigante de la Bundesliga consiguió un total de 26 goles y 19 asistencias. Para su capitán en Colombia es un candidato pleno al máximo reconocimiento individual si es que el colectivo acompaña.

James Rodríguez ve a Luis Díaz con chances concretas de ser Balón de Oro si es que Colombia llega a la final del Mundial. Hablamos de un escenario absolutamente histórico para un combinado que tuvo como máximo techo en el torneo de la FIFA los cuartos de final de Brasil 2014. Para el país se trata de una oportunidad única y de una generación lista para romper su techo.

James ve a Luis Díaz como un candidato a Balón de Oro: GETTY

“Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa de todo el mundo y estoy feliz de estar acá… Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar. Eso siempre se ve”, más reflexiones de un James Rodríguez feliz de llegar ya al ecosistema de la Copa del Mundo. Junto a Luis Díaz es el gran referente de un proyecto que espera por el partido frente a Uzbekistán.

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Los colombianos mejor rankeados por el Balón de Oro

El cafetero que estuvo más cerca del premio fue Radamel Falcao García en el año 2012. En medio de una temporada histórica con el Atlético de Madrid, el delantero culminó quinto en una lucha por el Balón de Oro de dicho año que se terminaría llevando Lionel Messi. Superaba por entonces el sexto lugar de Faustino Asprilla en el año 1993.

¿And James? Pues otro que ha estado relativamente cerca teniendo en cuenta que salió octavo de la tabla general del año 2014, también ganado por Messi. Sería decimonoveno en la lucha por el Balón de Oro del año 2015. Considera que Luis Díaz tiene todo para superar a estos apellidos en caso de que Colombia diga presente en Nueva Jersey el día 19 de julio.

Datos claves

El capitán James Rodríguez afirmó que Luis Díaz puede ganar el Balón de Oro.

afirmó que puede ganar el Balón de Oro. El extremo Luis Díaz registró 26 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich.

registró 26 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich. El delantero Radamel Falcao logró el quinto puesto del Balón de Oro en 2012.