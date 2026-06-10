Luis Díaz y Colombia sueñan: Bayern Múnich siempre tuvo un representante en la final del Mundial durante los últimos 40 años

Hay que devolverse a Argentina 1978 para no encontrar un jugador del Bayern Múnich en una final del Mundial. Luis Díaz sueña.

Si usted quiere jugar la final del Mundial, tenga un jugador en el Bayern Múnich. Es la tendencia que se tiene desde 1982 y a la cual se agarran en la selección de Colombia desde la figura de Luis Díaz. El cafetero espera poder mantener una racha de más de 40 años a las que también se aferran por estas fechas combinados como Francia o Inglaterra.

Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner y Wolfgang Dremmler arrancan todo en España 1982. Lothar Matthäus, Dieter Hoeness y Norbert Eder lo siguen cuatro años más tarde. En Italia 1990 los alemanes Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Stefan Reuter y Lothar Matthäus también dicen presentes. El Bayern mantuvo esto en los últimos Mundiales del siglo con Jorginho de Brasil.

Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies y Carsten Jancker en 2002; Willy Sagnol por Francia en Alemania 2006; Arjen Robben, Mark van Bommel y Edson Braafheid con Holanda en Sudáfrica 2010 mantuvieron la tendencia. Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller y Mario Götze ganaron en Brasil 2014. Corentin Tolisso en Rusia 2018, así como los subcampeones de Qatar 2022 Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard y Lucas Hernández completan el círculo.

Para esta edición de la Copa del Mundo, el Bayern Múnich tiene un total de 17 convocados. Toda Colombia sueña con que dicha tendencia se mantenga de la mano de Luis Díaz. Pero ni mucho menos el cafetero es el único que podría continuarla. Jugadores como Harry Kane en Inglaterra o Michael Olise con Francia también se ven beneficiados en la previa ante lo que puede venir por delante.

Upamecano y Coman, últimos finalistas del Bayern en un Mundial: GETTY

La última vez que el Bayern Múnich no puso futbolistas en una final de la Copa del Mundo fue en Argentina 1978. Hablamos de la edición donde el combinado albiceleste terminaría como campeón del certamen con la gran mayoría de sus jugadores disputando el campeonato local. Al otro lado del tablero se encontraba la mítica Holanda de Johan Cruyff, con una muy buena base del Ajax de Ámsterdam presente en dicha definición por el Estadio Monumental de River Plate.

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Liverpool puso a Luis Díaz entre los 100 mejores jugadores de su historia

Desde el mítico club de la Premier League crearon un ranking para conmemorar sus 134 años de historia. En este, el colombiano Luis Díaz aparece como el futbolista 76 de una tabla general donde incluso supera a mitos del equipo de Anfield como Philippe Coutinho o Luis García. Reconocimiento a un ganador nato al que todavía se le extraña por Liverpool.

Recordemos que Luis Díaz ganó de la mano de los reds un total de 5 títulos oficiales. Todo ello en un poco más de 140 partidos donde, desde enero del año 2022, se convirtió en una pieza vital de los proyectos tanto de Jürgen Klopp como de Arne Slot. Se le pone dentro de los 100 mejores jugadores de uno de los clubes más importantes de la mejor liga del mundo.

Datos claves

El Bayern Múnich ha tenido jugadores finalistas en todos los Mundiales desde España 1982.

ha tenido jugadores finalistas en todos los Mundiales desde España 1982. El delantero Luis Díaz integra la lista de 16 jugadores del club alemán convocados.

integra la lista de 16 jugadores del club alemán convocados. El club Liverpool ubicó al colombiano en el puesto 76 de su historia.