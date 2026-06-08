Néstor Lorenzo tranquiliza a toda Colombia sobre el estado de Luis Díaz

Colombia derrotó a Jordania en un nuevo amistoso de cara a la preparación que el combinado cafetero realiza pensando en la Copa del Mundo. La selección regresa al gran torneo de la FIFA después de ocho años y lo hace con un Luis Díaz que será la bandera. Néstor Lorenzo tranquilizó a todos tras los sustos frente al equipo de Asia.

“Lucho está bien, tuvo un par de caídas. La cancha estaba dura y resbalosa, pero él está bien… La evolución va muy bien, queríamos darle minutos al Cucho y a Luis y no arriesgarlo. Día a día va progresando muy bien”, palabras del entrenador de la Selección de Colombia. Ni mucho menos espera que lo visto en el amistoso ante Jordania les quite actividad durante la fase de grupos del certamen.

Todo ocurrió durante una primera parte del amistoso donde Luis Díaz fue un par de veces al piso. No fueron pocos los colombianos que se agarraron la cabeza pensando en un escenario donde su máxima estrella podría haber salido lesionada. Su entrenador descarta cualquier molestia en un contexto de amistoso donde los céspedes de Estados Unidos son más que cuestionados en estas fechas.

Con un doblete de Jhon Arias, Colombia derrotó a Jordania. Sirvió a modo de preparación de cara a la fase de grupos de la Copa del Mundo, donde el equipo cafetero se medirá ante Portugal, Congo y Uzbekistán. Lorenzo tendrá diez días por delante para terminar de afianzar el equipo titular que justamente frente al combinado asiático intentará ponerse cada vez más cerca de las fases de eliminación directa.

Luis Díaz llegará en óptimas condiciones al Mundial 2030: GETTY

Lorenzo descartó cualquier problema físico de Luis Díaz. Dejó en claro que el futbolista se encuentra en un estado de salud óptimo y que solamente el estado de las canchas de la Copa del Mundo generó todas las especulaciones tras sus caídas durante la primera parte. Ahora el combinado cafetero tiene diez días por delante para buscar sus primeros tres puntos frente a Uzbekistán.

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El balance de los amistosos de Néstor Lorenzo

“Seguir mejorando en algunos aspectos, en la terminación de las jugadas por ejemplo. De pronto, rompemos una línea con un buen pase filtrado, un movimiento combinado y después volvemos para atrás”, palabras del entrenador de Colombia tras los compromisos ante Costa Rica y Jordania. Solo el estado de salud de Jhon Córdoba genera dudas en estas fechas.

Para Lorenzo solamente hay un gran aspecto en el cual mejorar. Pide mayor precisión en las acciones ofensivas e igualmente a la hora de concretar las oportunidades que generen sus jugadores: “A veces tenemos que ser más incisivos en la terminación de las jugadas, en defensa me gustó mucho, creo que no dimos chances. Ellos buscaban con centros, remates de media distancia, pero me gustó mucho el trabajo de los centrales”.

Datos claves

El entrenador Néstor Lorenzo confirmó que Luis Díaz se encuentra en un estado físico óptimo.

confirmó que Luis Díaz se encuentra en un estado físico óptimo. Con un doblete de Jhon Arias , la selección de Colombia derrotó al combinado de Jordania.

, la selección de Colombia derrotó al combinado de Jordania. El equipo de Colombia debutará en la fase de grupos del Mundial enfrentando a Uzbekistán.