James Rodríguez, sonríe: El ‘refuerzo’ que llegó para la Selección Colombia antes del partido vs. Uzbekistán

Descubre cuál es el sorpresivo ‘refuerzo’ que le devolvió la sonrisa a James en la Selección Colombia antes de jugar contra Uzbekistán.

Todo está más que listo para el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y como si algo más faltara al buen ambiente que se respira en la ‘Tricolor’, se sumó un ‘refuerzo’ que pone a sonreír a nadie más y nadie menos que a James Rodríguez.

Hay una explicación más que lógica… Colombia integra el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Será la tercera Copa del Mundo de James y, en esta ocasión, volverá a tener una compañía que, seguramente, lo va a motivar.

“Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también (…) Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar. Eso siempre se ve”, dijo James Rodríguez antes de que llegara el ‘refuerzo’ de la Selección Colombia que lo hará sonreír.

James, sonríe: El ‘refuerzo’ que llegó para la Selección Colombia en el Mundial

James Rodríguez jugará su tercera Mundial. (Foto: X / @jamesdrodriguez)

Justo antes del partido ante Uzbekistán del miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M, la novia de James, Luisa Duque, confirmó que va rumbo al Mundial para sumarse al gran refuerzo que tendrá la Selección Colombia durante toda la Copa del Mundo 2026: la hinchada. ¡El ’10’ de la ‘Tricolor’ sonríe!

Post de la novia de James. (Foto: Instagram / @luisamariaduque11)

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La publicación de James Rodríguez antes de jugar en el Mundial 2026

Con la premisa instalada de que el buen ambiente que genera que la prensa, los hinchas y la Selección Colombia estén en la misma sintonía, James Rodríguez hizo una publicación antes de jugar el Mundial 2026 que lo dejó todo muy claro. “Aquí vamos, todos unidos por nuestra selección”, publicó el capitán del seleccionado colombiano.

Post de James antes de debutar en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

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En resumen

Luisa Duque , novia de James Rodríguez , confirmó su viaje al Mundial 2026.

, novia de , confirmó su viaje al Mundial 2026. 17 de junio a las 9:00 P.M. debuta Colombia frente a Uzbekistán.

a las 9:00 P.M. debuta Colombia frente a Uzbekistán. Grupo K del Mundial 2026 lo integran Colombia, Portugal, Uzbekistán y Congo.