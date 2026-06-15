Con Luis Díaz, Bayern le da una nueva opción a los colombianos para que no usen el logo de Iván Cepeda

¿Fútbol sin política? Conoce la ingeniosa alternativa del Bayern Múnich para que los hinchas de Luis Díaz no usen el logo de Iván Cepeda.

La segunda vuelta presidencial de las elecciones en Colombia está cada vez más cerca, y cuando parecía que el nuevo logo del candidato Iván Cepeda se estaba haciendo muy popular, el Bayern Múnich apareció con una nueva opción para que los colombianos no lo usen.

Todo por Luis Díaz… La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán este miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. y Bayern Múnich empezó a palpitar la previa con una publicación por medio de su cuenta oficial en español de X en la que aparecieron ‘Lucho’ y el logo de Cepeda.

Luego de quedar segundo en la primera vuelta presidencial Colombia 2026 con 9.688.361 votos, Iván Cepeda y su campaña decidieron adoptar el emoji de una mano con el pulgar e índice cruzados. Aquel corazón que pretende resaltar el slogan “nos la jugamos por la vida” pasó a tener un nuevo competidor de la mano del mismísimo Bayern Múnich.

La nueva opción que Bayern le dio a los colombianos para no usar el logo de Iván Cepeda

Luis Díaz e Iván Cepeda. (Foto: Getty Images)

En el caso de que los colombianos no quieran usar el logo que Iván Cepeda y su campaña adoptaron para la segunda vuelta en Colombia, será el domingo 21 de junio, Bayern Múnich decidió dar una nueva alternativa que tuvo un emoji y a Luis Díaz como protagonistas. Una nueva forma de decir ‘Te amo’.

Post de Bayern Múnich. (Foto: X / @FCBayernES)

Publicidad

¿Cuántos títulos ganó Luis Díaz con Bayern Múnich en su primera temporada?

Lejos de lo que dicta la lógica en el fútbol, Luis Díaz no necesitó periodo de adaptación al Bayern Múnch y en la primera temporada ganó tres títulos: Supercopa de Alemania, Bundesliga y Copa de Alemania. Además, ‘Lucho’ registró 49 contribuciones de gol con 26 anotaciones y 23 asistencias.

Encuesta¿Contra quién debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¿Contra quién debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen