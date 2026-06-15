Falcao le da una lección al ‘Kun’ Agüero por subestimar a la Selección Colombia: “No, haber”

Descubre la contundente lección que Radamel Falcao le dio al Kun Agüero tras sus comentarios subestimando a la Selección Colombia.

La Selección Colombia tiene un refuerzo de lujo para el Mundial 2026. Radamel Falcao García no estará en la cancha, pero en su rol como analista de ESPN, no dudó en darle una lección al exjugador argentino Sergio ‘Kun’ Agüero por subestimar a la ‘Tricolor’.

Colombia integra el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. No es el favorito del grupo y a la hora de encontrar el mejor escenario que se le puede dar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, Agüero decidió subestimar a Luis Díaz y compañía.

El narrador Sebastián Vignolo preguntó en el programa ‘La Casa del Kun’ qué era un buen Mundial para Colombia. En ese momento, el ‘Kun’ Agüero no dudó y reaccionó con un “pasar” haciendo referencia a avanzar en la fase de grupos. Radamel Falcao esuchó esto y apenas pasaron un par de segundos para que le diera una lección al exjugador argentino.

Falcao y una lección a Agüero por subestimar a la Selección Colombia

Falcao y Agüero serán analistas en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“No, haber... Creo que después de la Copa América la gente se ilusionó mucho y me parece que si el equipo se encuentra y empiece a crecer pueden superar quizás lo que hizo en su mejor presentación que fue en 2014 que fue cuartos de final. Ya es mucho, pero creo que Colombia no debe ponerse límites y pensar en ir ganando partido a partido y hacerse fuerte”, dijo Falcao cuando escuchó que Sergio Agüero dijo que tan solo pasar fase de grupos sería un buen Mundial para la selección colombiana.

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¿Quién tiene más goles en su selección, Radamel Falco o ‘Kun’ Agüero?

La diferencia es de tan solo cinco goles. Mientras Sergio ‘Kun’ Agüero se retiró con 41 goles en la Selección Argentina, Radamel Falcao lleva 36 anotaciones en el seleccionado colombiano y es el máximo goleador de la historia de la ‘Tricolor’.

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