Mientras Lamine Yamal gana 16.6 millones, el salario del arquero de Cabo Verde Vozinha

Descubre la abismal diferencia entre el modesto salario de Vozinha, arquero de Cabo Verde, y los 16.6 millones que gana el español Lamine Yamal.

La jornada del 15 de junio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo como una de las figuras al arquero de Cabo Verde: Josimar Dias (Vozinha). Así que no hubo un mejor momento para comparar lo que gana con el salario de Lamine Yamal.

En los papeles, España iba a pasar por arriba a Cabo Verde y el misterio del partido por el Grupo H era saber por cuánto sería la goleada. ¡Mentira! Vozinha tendría otros planes en mente. Una, dos, tres y hasta siete veces los jugadores españoles lo intentaron, pero el arquero de 40 años tuvo un partido casi perfecto.

Con siete paradas y una calificación de 9.7 puntos sobre 10, según el portal ‘Sofa Score’, Vozinha fue elegido la figura del empate 0-0 entre España y Cabo Verde. Ahora, la pregunta era: ¿Cuál es el salario del arquero respecto a los millones que gana Lamine Yamal?

La abismal diferencia de salarios entre Lamine Yamal y Vozinha

Yamal y Vozinha se enfrentaron en el Mundial. (Foto: Getty Images)

El portal experto ‘Capology’ le reporta un salario anual a Lamine Yamal de 16.6 millones de euros en el FC Barcelona. Esto quiere decir que el extremo español ganaría hasta 16.5 millones más de lo que cobra Vozinha. La inteligencia artificial ‘Gemini’ calculó el salario del arquero de Cabo Verde entre 40.000 y 70.000 euros anuales, ya que el último equipo en el que jugó fue el GD Chaves, de la segunda división de Portugal.

La épica reación de Vozinha cuando se enteró que ahora tiene más de 1.6 millones de seguiodres en Instagram

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No solo fue la gran figura en la cancha, Vozinha pasó de tener 50.000 a más de 1.6 millones de seguidores en Instagram y cuando se enteró tuvo una épica reacción. “Es loco, es loco”, dijo el arquero de Cabo Verde. ¡Video!

🤣 La reacción de Vozinha al descubrir que ha pasado de 50.000 seguidores en Instagram a más de 1.6000.000



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Datos clave

Vozinha fue la figura del empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial.

fue la figura del empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el Mundial. 16.6 millones de euros anuales es el salario de Lamine Yamal en el FC Barcelona.

anuales es el salario de Lamine Yamal en el FC Barcelona. 40.000 y 70.000 euros anuales es el sueldo estimado del guardameta Vozinha.