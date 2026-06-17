¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia sale a la cancha a jugar en el Mundial 2026 para jugar con Uzbekistán en un grupo que ya tuvo su primera gran sorpresa.

Este miércoles 17 de junio de 2026 finalmente se dará el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y se acabó la espera de los aficionados. ‘La Sele’ cierra la fecha 1 en un partido clave contra Uzbekistán, en un grupo K que ya recibió una gran sorpresa.

En el primer turno de la jornada, la Selección de Portugal no pudo contra RD. Congo en el debut y eso dejó abierto el grupo y al equipo de Néstor Lorenzo con la gran oportunidad de dar un golpe y empezar a adueñarse del primer puesto en la zona.

Con Uzbekistán es toda una incertidumbre, porque el equipo asiático está debutando en el Mundial. Aunque en el banco de suplentes suma una gran experiencia con Fabio Cannavaro como su DT.

La alineación de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

La alineación de Uzbekistán

Yasupov

Khusanov

Abdullaev

Ashurmatov

Sayfiev

Shukurov

Mozgovoy

Nasrulloev

Fayzullayev

Urunov

Shomurodov

La tabla de posiciones del grupo K en el Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones el grupo K del Mundial 2026, tras el primer partido disputado entre Portugal y RD. Congo:

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País PJ V E D GF GC DG Pts Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD. Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0