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Mundial 2026

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia sale a la cancha a jugar en el Mundial 2026 para jugar con Uzbekistán en un grupo que ya tuvo su primera gran sorpresa.

Alineaciones de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVAlineaciones de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio de 2026 finalmente se dará el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y se acabó la espera de los aficionados. ‘La Sele’ cierra la fecha 1 en un partido clave contra Uzbekistán, en un grupo K que ya recibió una gran sorpresa.

En el primer turno de la jornada, la Selección de Portugal no pudo contra RD. Congo en el debut y eso dejó abierto el grupo y al equipo de Néstor Lorenzo con la gran oportunidad de dar un golpe y empezar a adueñarse del primer puesto en la zona.

Con Uzbekistán es toda una incertidumbre, porque el equipo asiático está debutando en el Mundial. Aunque en el banco de suplentes suma una gran experiencia con Fabio Cannavaro como su DT.

La alineación de Colombia

  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Luis Díaz
  • Luis Suárez

La alineación de Uzbekistán

  • Yasupov
  • Khusanov
  • Abdullaev
  • Ashurmatov
  • Sayfiev
  • Shukurov
  • Mozgovoy
  • Nasrulloev
  • Fayzullayev
  • Urunov
  • Shomurodov
Ver también

Predicción Mundial 2026: Resultado exacto de Colombia vs. Uzbekistán según la IA

La tabla de posiciones del grupo K en el Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones el grupo K del Mundial 2026, tras el primer partido disputado entre Portugal y RD. Congo:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Portugal10101101
RD. Congo10101101
Colombia00000000
Uzbekistán00000000

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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