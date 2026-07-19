¿Por qué el Mundial 2030 se juega en 6 países diferentes? Explicación de la FIFA

El Mundial 2030 será muy diferente a este 2026 y se juega hasta en 6 países. La FIFA confirmó los motivos para tomar esta decisión.

Este domingo 19 de julio de 2026 se terminó el torneo más apasionante del mundo del fútbol con la victoria de España sobre Argentina. Ahora toca esperar 4 años para una nueva Copa del Mundo y en esta ocasión será un Mundial que se jugará en 6 países.

Los 6 países donde se juega el Mundial 2030

El Mundial 2030 se jugará en estos 6 países:

España (Sede principal)

Marruecos (Sede principal)

Portugal (Sede principal)

Uruguay (1 solo partido)

Paraguay (1 solo partido)

Argentina (1 solo partido)

¿Por qué el Mundial 2030 se juega en 6 países diferentes?

La FIFA confirmó que el motivo para elegir 6 países para el Mundial 2030 responde a que hay una sede confirmada con la candidatura única de España, Marruecos y Portugal. Pero se jugará 3 partidos de la Copa del Mundo en Uruguay, Argentina y Paraguay porque se cumplen 100 años de la primera copa del mundo, que justamente se desarrollo en tierras sudamericanas.

España defenderá el título en el Mundial 2030. (Foto: GettyImages)

¿Cuándo se jugará el Mundial 2030?

La Copa del Mundo de 2030 se jugará de manera oficial desde el próximo 8 de junio al 21 de julio de ese año. Es un torneo que se disputará, de momento, con 48 selecciones, pero se está analizando la opción de extenderlo a más países participantes.

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En síntesis:

El Mundial 2030 se disputará de forma oficial entre seis países de diferentes continentes.

se disputará de forma oficial entre seis países de diferentes continentes. La FIFA otorgó tres partidos a Sudamérica por el centenario de la Copa del Mundo.

otorgó tres partidos a Sudamérica por el centenario de la Copa del Mundo. El torneo de 2030 se jugará desde el 8 de junio hasta el 21 de julio.