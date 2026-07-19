Josep Pedrerol fulmina la actitud de Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026: “¿Lo de hoy es orgullo?

Josep Pedrerol, periodista español, cuestionó el comportamiento de Leandro Paredes y de paso mandó un drástico recado hacia el nivel de juego de Argentina.

Siguen dándose distintas incidencias luego del título de España en el Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Argentina. Además del reconocimiento hacia el poderío del equipo europeo y de muchas coincidencias respecto a que el resultado se quedó corto por lo visto en el campo de juego, también hay mensajes totalmente en contra del comportamiento que tuvo Leandro Paredes tras el pitazo final.

SE ENOJÓ LEANDRO: Paredes golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban muy cerca de él.



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Como bien sabemos, Leandro Paredes fue captado peleando con Gavi en la cancha y al lado del juez principal que fue capaz de observar toda la situación. Frente a este escenario es que Josep Pedrerol, reconocido periodista español y que actualmente conduce el programa ‘El Chiringuito TV‘ no tuvo mejor idea que cuestionar la actitud del volante argentino, además del nivel de su equipo.

“La imagen del final, con Paredes, pegando no sé qué, agarrando del cuello. De verdad. Argentina ha hecho un buen Mundial, pero Messi no ha aparecido, estuvo detrás de España en todo el partido. La imagen fue patética, la imagen ha patética. ¿Qué orgullo? ¿Lo de hoy es orgullo? La han bailado“; comentó en primera instancia Josep Pedrerol sobre la actitud del volante albiceleste.

🇦🇷 "La IMAGEN de ARGENTINA es PATÉTICA".



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En esta misma línea y hablando del nivel de juego que mostró Argentina el día de hoy ante España en el Estado Nueva York Nueva Jersey, el periodista ibérico sentenció la siguiente premisa de forma contundente: “Hoy ha ganado el fútbol, nos han quitado un gol legal y seguimos. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona, segunda estrellita. Somos mejores“.

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¿Leandro Paredes podría ser sancionado por FIFA luego de agredir a Gavi?

Leandro Paredes fue captado en una clara agresión a Gavi luego del término del encuentro entre España vs. Argentina en el Estado Nueva York Nueva Jersey, lo cual generó que el árbitro Slavko Vinčić le mostrará la tarjeta roja. Entonces, ante dicha situación es que desde FIFA tiene la certeza de que deberá cumplir una sanción a como de lugar por la decisión final que se pudo apreciar.

En el caso de que en el informe arbitral se considere una agresión física como tal, hablamos de que Leandro Paredes podría ser castigado de 2 a 4 partidos. Por otro lado, si se confirma que hubo agresiones múltiples hablamos de 4 a 6 encuentros sin sumar minutos. Esta posible sanción tendrá que darse en una competencia oficial, así que ahora solo queda esperar la confirmación de FIFA.

Fuente: Getty Images.

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