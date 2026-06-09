La Selección de Ecuador y su decisión con Kendry Páez para el Mundial

Kendry Páez fue de los más criticados en el amistoso ante Guatemala y la Selección de Ecuador tomó una decisión con él para el Mundial.

No fue alegría para todos los jugadores de la Selección de Ecuador luego de la goleada contra Guatemala, y es que hubo algunos elementos muy criticados. Uno de ellos es Kendry Páez, quién fue titular en el amistoso.

Kendry Páez finalmente no le ganó la pulsada a Pedro Vite y Sebastián Beccacece lo decidió como suplente. El volante de River Plate será la segunda opción como enganche en la ‘Tri’.

Todo dependerá del esquema que ponga el DT argentino, quién suele jugar con tres volantes centrales, dos extremos y dos jugadores ofensivos. Muchas veces también ha puesto a Gonzalo Plata detrás del delantero.

Kendry Páez ha sido un fijo en las convocatorias de Ecuador independientemente de su presente tanto en Independiente, Racing o River, así mismo hinchas cuestionen que la ‘Tri’ lo convoque como “forma de respaldo” más que priorizando lo deportivo.

Luego del Mundial, Kendry Páez podría cambiar de equipo si es que River, como se rumora, decide finalizar el préstamo que tienen. El Chelsea no lo tendría en planes por lo que será cedido.

Los números de Kendry Páez con River Plate

En este semestre con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó solo 1 gol y dio 1 asistencia. Sumó en cancha poco más de 400 minutos, pero con Coudet fue suplente en casi todo su ciclo.

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Kendry Páez – Selección de Ecuador.

En resumen