Jordy Caicedo recibió oferta de uno de los grandes de LigaPro ¿se va luego del Mundial?

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo recibió la oferta de uno de los grandes de LigaPro, y estuvieron cerca de firmarlo.

Jordy Caicedo se perfila para jugar su primer Mundial con la Selección de Ecuador, esto luego de un semestre goleador en Huracán, sin embargo pudo haber un cambio trascendental en su carrera. El delantero confirmó que recibió la oferta de un grande de LigaPro.

Jordy Caicedo recibió la oferta de Emelec hace pocas temporadas, el delantero contó incluso que viajó a Ecuador para la firma del contrato. “Al final por unos detalles no se concretó”, dijo el 9 de la ‘Tri’.

El delantero venía de irregularidad pronunciada en el Atlas y Tigres de México pero la encontró en Huracán. El fichaje de Caicedo por Emelec pudo haberse dado en el 2021 cuando dejó el Vitoria de Brasil.

Hoy su fichaje es impagable para el fútbol ecuatoriano, con un valor de 1.1 millón de dólares, sumado a que si hace un buen Mundial, el delantero podría dar el salto a un club más importante.

En estas semanas hubo rumores de que Boca y River Plate también lo tenían en planes como su nuevo delantero. Caicedo tiene préstamo vigente con Huracán hasta diciembre.

Los delanteros que irán al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador convocó los siguientes delanteros para el Mundial 2026 Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo, Enner Valencia, Kevin Rodríguez.

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Jordy Caicedo – Selección Ecuador.

En resumen