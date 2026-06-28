La Selección de Ecuador tendrá una clara desventaja contra México en los 16vos del Mundial

Revelan que México le alista desventaja a la Selección de Ecuador para el partido por los 16vos del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador jugará contra México los 16vos de final del Mundial 2026 y desde la previa ya empiezan haber algunas informaciones que significarían una ‘desventaja’ para la ‘Tri’ y los de Sebastián Beccacece.

Según primeros reportes de la prensa de Ecuador, la Federación Mexicana de Fútbol liberará menos de 500 entradas para la hinchada de Ecuador. Con esto, habrá más de 80 mil hinchas en el estadio y menos del 1% serían de Ecuador.

Se espera que en la noche del 30 de junio haya lleno total en el Azteca y en su mayoría serán hinchas de la selección anfitriona. Ecuador llegó a esta ronda como una de las mejores terceras selecciones.

México por su parte llega con pleno de victorias en fase de grupos, aunque la prensa pone el favoritismo dividido para este partido. Se espera que FEF haga gestiones para conseguir más entradas.

En la fase de grupos, la selección de Ecuador estuvo presente como mayoría en los tres partidos de la Tri, disputados en Kansas, New Jersey y Philadelphia, por lo que se espera lo mismo en este escenario.

Ecuador clasificó con victoria contra Alemania. Foto: Getty.

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¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

En resumen

La Selección de Ecuador afrontará el crucial duelo ante México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 condicionado por una marcada desventaja logística o de calendario que podría influir en el desarrollo del juego.

afrontará el crucial duelo ante por los dieciseisavos de final del condicionado por una que podría influir en el desarrollo del juego. El factor del menor tiempo de descanso o el desgaste por traslados surge como el principal escollo para los dirigidos por Sebastián Beccacece, quienes llegan con mayor fatiga acumulada tras el dramático y físico cierre de grupo ante Alemania.

o el surge como el principal escollo para los dirigidos por Sebastián Beccacece, quienes llegan con mayor fatiga acumulada tras el dramático y físico cierre de grupo ante Alemania. El cuerpo técnico ecuatoriano trabaja a contrarreloj en la recuperación física y la dosificación de cargas de sus futbolistas para mitigar este desequilibrio y plantar cara a un combinado azteca que contó con un margen de preparación más favorable.