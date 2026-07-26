Revelan los posibles rivales de Ecuador para la siguiente fecha FIFA y hay sorpresa total

La Selección de Ecuador trabaja ya pensando en la siguiente doble fecha FIFA, además de definir a su nuevo entrenador, toca pensae en los rivales. En las últimas horas revelaron dos opciones, una de ellas un campeón del Mundo.
España y Japón son dos alternativas que maneja la Selección de Ecuador para enfrentarse en septiembre. La prensa de los respectivos países dio a conocer la información.
Al menos el partido contra España significaría un salto de calidad en relación a los otros rivales que ha venido teniendo la ‘Tri’. Es el segundo rival UEFA que trasciende como alternativa.
Además de estos dos, se habló de la posibilidad de enfrentar a Perú e Italia, los europeos no han ido a cuatro Mundiales pero siguen siendo uno de los equipos respetables UEFA.
Ecuador y España se han enfrentado una sola vez y fue en el amistoso internacional “El partido del siglo” en el 2013, el resultado fue derrota 0-2 con goles de Negredo y Cazorla.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.
Ecuador vs. España amistoso 2013.
En resumen
- Se dieron a conocer los posibles rivales de la Selección de Ecuador para la siguiente Fecha FIFA, provocando enorme sorpresa en el entorno deportivo.
- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) gestiona estos compromisos internacionales con el objetivo de medir el nivel de La Tri ante oponentes de exigencia.
- Confirmar estos cruces representará un examen clave para afianzar el recambio y dar continuidad a la preparación del equipo tricolor.