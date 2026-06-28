La Selección de Ecuador podría tener un nuevo entrenador luego del Mundial y ya revelan otro de los nombres en análisis

Días previos al partido entre la Selección de Ecuador vs. México siguen poniendo en duda la continuidad de Sebastián Beccacece al frente de la ‘Tri’. Ahora dieron un nuevo nombre que maneja la FEF para el seleccionado nacional.

Según La Posta, Luis Zubeldía es uno de los candidatos mejor valorados por la FEF para asumir el cargo de director técnico de Ecuador luego del Mundial. Parece que pese a la clasificación, Beccacece no continuará al mando de la Tri por otra Eliminatoria.

La clasificación a los 16vos de final extendió el contrato de Beccacece, sin embargo su futuro a largo plazo no cambia. El argentino saldrá de Ecuador cuando estos caigan eliminados del Mundial.

Luis Zubeldía ya estuvo en planes de la Selección de Ecuador antes, sin embargo decidió seguir en el fútbol de clubes tras haber sido campeón nacional e internacional con Liga de Quito. Actualmente dirige a Fluminense de Brasil donde fue campeón de torneos estatales.

Esta ola de nombres se viene dando desde hace semanas y ya hay otros candidatos como Thomas Christiansen, actual DT de Panamá y Reinaldo Rueda, colombiano que ya dirigió a Ecuador en un Mundial. El salario sería otra vez de 2.5 millones de dólares al año.

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

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Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

Luis Zubeldía – Fluminense.

En resumen

En la antesala del trascendental compromiso ante México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ha salido a la luz la identidad del posible nuevo entrenador de la Selección de Ecuador para asumir el proceso post-mundialista.

A pesar de que la ‘Tri’ logró sortear la fase de grupos y meterse en la ronda de eliminación directa, la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tendría muy avanzada la carpeta del estratega elegido para liderar una profunda reestructuración.

La filtración del nombre agita de gran manera el entorno futbolístico nacional en las horas previas al cruce de vida o muerte, abriendo un intenso debate entre la afición sobre la conveniencia del momento elegido para revelar el futuro del banquillo.