El seleccionado ecuatoriano que convenció al Chelsea luego del Mundial

La Selección de Ecuador tendría a un tercer jugador dando el salto al Chelsea de Inglaterra luego del Mundial 2026.

El Chelsea es uno de los equipos que más atención le han brindado a la Selección de Ecuador en los últimos años, y ahora están cerca de cerrar al tercer ecuatoriano en su historia, según la prensa internacional.

Joel Ordóñez es una de las prioridades del Chelsea para la siguiente temporada y ya habrían contactado a su agente. Los ‘blues’, fieles a su estilo, no tendrán problema en pagar una fortuna por el traspaso.

Todo dependerá también de las salidas, el Chelsea tiene registrado 38 jugadores y solo 23 serán inscritos, el resto tendrá que ser cedido, rescindido o quedarse sin jugar todo un semestre.

Mientras el gigante de Londres quiere fichar a Ordóñez, ahora deben decidir pronto qué harán con Kendry Páez. El volante ecuatoriano no entra en planes y volverá a ser cedido, pero no está definido adónde irá.

Joel Ordóñez es quizás uno de los centrales con mayor proyección del fútbol de Europa, con apenas 21 años ya jugó un Mundial y lleva años en Europa. Con el Brujas lleva ya cuatro campeonatos.

Los números de Joel Ordóñez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Joel Ordóñez acabó jugando un total de 225′ minutos con la camiseta de Ecuador. El central destacó en toda la Copa del Mundo y fue de lo más seguro con William Pacho y también con Piero Hincapié cuando este se movía.

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Joel Ordonez – Selección de Ecuador.

En resumen