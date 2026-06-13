La inquietante predicción que sacude al Mundial 2026 y se ha hecho viral: “Va a ser bien fuerte”

De acuerdo a varias teorías, un evento extraterrestre sacudiría el desarrollo del Mundial 2026 ¿Dónde y cuándo ocurrirá?

Apenas comenzó el Mundial 2026 una llamativa teoría desató la locura en las las redes sociales. Se trata de una supuesta predicción atribuida a la fallecida vidente búlgara Baba Vanga, quien habría anticipado que el primer contacto documentado con vida extraterrestre ocurriría durante un gran evento deportivo en 2026.

La frase que más se ha viralizado en internet señala que “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento”. Sin embargo, no existe un registro comprobado que confirme que Baba Vanga haya pronunciado esas palabras, pese a que miles de usuarios las han compartido en los últimos meses.

¿Un OVNI en el Mundial 2026? (Gemini).

La historia tomó aún más fuerza luego de que la tarotista chilena Latife Soto abordara el tema en el programa La Hora de Jugar de Mega. Allí aseguró que durante un encuentro importante del Mundial 2026 podría aparecer un objeto volador no identificado ante millones de espectadores.

“Se va a mostrar justo. Mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor. Va a ser bien fuerte”, afirmó la vidente.

Aunque no entregó una fecha específica ni reveló qué partido estaría involucrado, sí aseguró que el fenómeno ocurriría en territorio mexicano, uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá.

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Por ahora, la predicción no pasa de ser una teoría sin evidencia concreta, pero ya se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados y curiosos que siguen cada detalle del Mundial 2026.

En síntesis…