¿Deben suspender a Leandro Paredes? Gavi rompe el silencio y manda este mensaje

El mensaje de Gavi a Leandro Paredes en medio de toda la gran polémica por su pelea en la final del Mundial 2026.

Gavi protagonizó una de las imágenes del Mundial, por muy lamentable que sea. El volante español se terminó enfrentando a Leandro Paredes en una pelea muy intensa donde, de no ser por los compañeros, pudo llegar a más golpes. Ahora en medio de los rumores de una suspensión, el volante español mandó un mensaje.

Se especula con que la FIFA debe suspender a Leandro Paredes por esta acción en la final del Mundial 2026. No obstante, el mismo Gavi considera que esto no debe ser así por muy intensa y por lamentable que haya sido la imagen que dejaron.

“Te digo la verdad, no creo que deban ser suspendidos. Entiendo que no es una buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta. Al final todo es fútbol y tiene que ser siempre así, solo fútbol“, comentó el jugador.

En medio de todos estos rumores, se han confirmado dos hechos. No hubo tarjeta roja para Paredes en el partido entre Argentina y España, y la FIFA abrió una investigación contra Argentina por el comportamiento de sus jugadores cuando el encuentro ya había terminado.

💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:



💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”



👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”



📹… pic.twitter.com/ZaSrjPUmQm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

Gavi apenas jugó 76 minutos en toda la Copa del Mundo. El volante no estuvo a la altura de la pelea con otros futbolistas que le ganaron el puesto y le quedó solo apoyar desde el banquillo. De ahí que, fuera uno de los primeros en salir a celebrar este triunfo.

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Los números de Gavi en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, Gavi solo jugó 2 partidos con la Selección de España sumando 76 minutos en cancha. No marcó goles ni dio asistencias. El jugador del FC Barcelona no estuvo en ningún partido de su selección después de los 16avos de final.

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En síntesis: