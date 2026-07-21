Los reprochables apodos de la prensa inglesa contra Argentina tras perder la final del Mundial 2026

La prensa de Inglaterra reaccionó ante la final del Mundial pero incluso dos días después siguen criticando duramente a Argentina.

Parece que la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026 a manos de la Selección de Argentina en semifinales sigue doliendo en el país europeo, y es que dos días después de la derrota de la Albiceleste contra España en la final, los medios siguen reaccionando. Los medios analizan a Argentina pero no se guardan nada y atacan sin códigos a Messi y al equipo en general

El Daily Mail en su columna de opinión atacó duramente a Messi, su periodista Jeff Powel escribió: “El farsante sin ética Lionel Messi no está ni el top 5 mejores jugadores de la historia y quedará para siempre manchado como el líder de la generación de brutos en su peor Copa del Mundo”.

El mismo medio también atacó a Enzo Fernández: “El delirante villano Enzo Fernández señala que Argentina representó bien a su país pese a la asquerosa actuación sobre el tema de las Islas Malvinas y la polémica con los hinchas”

Este rotativo no solo se fue contra los jugadores, si no contra sus parientes, en un artículo que tenía la fotografía de la hermana de Leandro Paredes, el portal hizo referencia a ella como “la hermana del bravucón argentino que golpeó a sus rivales”.

La BBC escribió: “¿Ganó el fútbol? España triunfa sobre una vergonzosa selección de Argentina”, y finalmente The Sun también golpeó a Messi: “El ardido Messi faltó en el vuelo a casa tras la derrota en la final”.

Los calificativos son tan peyorativos que más allá de la tensión social por la pancarta de las Islas Malvinas y la ofensa que pueden sentir los ingleses, de hace ya una semana, los jugadores y AFA tienen motivos de sobre para responder con dureza e incluso analizar acciones legales.

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En resumen

La prensa inglesa causó gran indignación tras lanzar reprochables apodos contra la Selección de Argentina luego de su derrota en la gran final del Mundial 2026.

luego de su derrota en la gran final del Mundial 2026. Portales y diarios británicos aprovecharon la caída de la Albiceleste para ironizar sobre su estilo de juego, utilizando calificativos despectivos que reavivaron una histórica rivalidad deportiva.

Las publicaciones provocaron un fuerte rechazo en las redes sociales, donde aficionados e historiadores del fútbol condenaron la falta de respeto de los medios ingleses hacia el subcampeón del mundo.