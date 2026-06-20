¿Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde contra Curazao en el Mundial 2026?

Esto pasa si Ecuador gana o pierde en el Mundial 2026 contra la Selección de Curazao.

Este sábado 20 de junio de 2026 la Selección de Ecuador se juega la vida en el Mundial 2026 contra la Selección de Curazao. El equipo nacional se metió en un gran problema tras perder contra Costa de Marfil y este es el panorama si gana, pierde o empata.

¿Qué pasa si Ecuador gana ante Curazao?

Si la Selección de Ecuador gana su partido contra Curazao suma 3 puntos de oro en la pelea por ser uno de los mejores terceros y podría también tener expectativa para el partido final cuando enfrente a Alemania. ‘La Tri’ tiene también que sacar un buen gol diferencia.

¿Qué pasa si Ecuador empata contra Curazao?

El empate contra Curazao complicaría totalmente a la Selección de Ecuador en su lucha por el tercer puesto y ser uno de los mejores terceros en la tabla general. Puesto que, ‘La Tri’ tiene que jugarse la vida contra Alemania en el siguiente partido y ahí sí que solo le serviría ganar.

¿Qué pasa si Ecuador pierde contra Curazao?

Si la Selección de Ecuador pierde contra Curazao en el Mundial 2026 quedaría prácticamente eliminada del torneo y sería un escándalo total por la expectativa con la que el equipo de Beccacece había llegado a jugar esta edición de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Ecuador vs Curazao y qué canal lo pasa?

El partido de Ecuador contra Curazao comenzará desde las 19H00 (EC) de este sábado, 20 de junio de 2026 y los canales para ver el encuentro son:

Publicidad

DGO y DSports

Disney+ Premium

Teleamazonas

Paramount+

Encuesta¿Qué resultado sacará Ecuador ante Curazao? ¿Qué resultado sacará Ecuador ante Curazao? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: