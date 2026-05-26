Las primeras palabras de Villa tras enterarse que lo sacaron de la lista de Colombia al Mundial 2026

¿Se victimiza o prende el ventilador? Conoce las polémicas primeras palabras de Sebastián Villa tras ser borrado de la lista al Mundial 2026.

El entrenador Néstor Lorenzo anunció la convocatoria de los 26 jugadores que la Selección Colombia tendrá en el Mundial 2026, pero algo raro pasó… A Sebastián Villa lo sacaron de la lista que el DT iba a anunciar y ya se conocieron las primeras palabras del extremo tras este hecho.

¿Casualidad o causalidad? De un momento a otro, la conferencia de prensa de Lorenzo para anunciar a los convocados de Colombia al Mundial se atrasó casi una hora. El motivo lo reveló el periodista Alejandro Pino en el programa ‘La Titular’ de YouTube.

“Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostarle la convoctoria al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando el presidente la FCF le dice: ‘Pero a ver primero fue lunes que martes. ¿Dónde están a ver los convocados? ¿Qué hace aquí Sebastián Villa?’ Sebastián Villa iba a ir al Mundial, Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa al Mundial, pero resulta y acontece que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol le dijo: ‘Mire si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores”, reveló Pino.

Esto publicó Sebastián Villa tras enterarse que lo sacaron del Mundial 2026

Sebastián Villa no fue convocado al Mundial 2026. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

Luego de enterarse que lo sacaron de la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026, Villa empezó publicando unas palabras que traían una indirecta contundente: “Te amor señor Jesús por darme la bendición más grande que le puedes dar a una persona: ser papá. Yo ya soy un ganador de la vida“. Luego, el extremo confirmó que estaba en Colombia listo para unirse a la ‘Tricolor’ despidiéndose de un amigo con estas palabras: “Gracias por todo mi parcero, nos vemos a la vuelta”.

Posts de Villa tras quedarse sin Mundial. (Foto: Instagram / @sebastian14villa)

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El jugador que a Lorenzo le dejaron llevar al Mundial en lugar de Sebastián Villa

Alejandro Pino no solo soltó la bomba que Sebastián Villa estaba en la lista de los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial, también informó que Néstor Lorenzo negoció con Ramón Jesurún, y ante el no a Villa, le permitieron convocar a Kevin Castaño. El volante de River Plate solo jugó 220 minutos en el primer semestre del 2026.

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