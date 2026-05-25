Se reveló quién sacó a Sebastián Villa de la lista de Colombia que Lorenzo iba a anunciar para el Mundial

Descubre quién fue el peso pesado que vetó a Sebastián Villa de la lista de convocados de Colombia que Néstor Lorenzo preparaba al Mundial.

Los minutos empezaron a pasar, ya no eran las 11:00 A.M. y la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo se retrasó. ¿Qué pasó? El periodista Alejandro Pino, director del medio ‘Publimetro’, reveló que el motivo fue que Sebastián Villa estaba en la lista de la Selección Colombia al Mundial 2026, pero apareció alguien que impidió que el DT lo anunciara.

“Néstor Lorenzo tiene muy molesto a Ramón Jesurún porque Néstor Lorenzo se ha tomado unas atribuciones que Ramón Jesurún considera abusivas (…) Esa lista (la de 55 preseleccionados al Mundial) no fue hablada con la Federación Colombiana de Fútbol“, empezó contando Pino antes de soltar la bomba informativa.

Según contó Alejandro Pino, Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombia de Fútbol) y Néstor Lorenzo estaban reunidos en una sala justo antes de que se anunciaran los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026. Sebastián Villa estaba en esa lista, pero sucedió lo que iba a sorprender a todos.

Sebastián Villa salió de los convocados al Mundial por este motivo

Sebastián Villa no irá al Mundial 2026. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Lorenzo quería a Sebastián Villa sí o sí o recontra sí o mega sí en el Mundial y me contaron que Sebastián Villa estaba en la lista de 26 y el punto es que Ramón Jesurún pidió ver la lista antes de que saliera en la rueda de prensa porque Lorenzo no la quiso dar antes de las 11 de la mañana (…) Se la tuvo que mostrar al presidente de la federación y el presidente de la federacion le dijo no, Sebastián Villa no va“, reveló Pino.

La primera publicación de Villa tras enterarse que no va al Mundial

Justo después de que Alejandro Pino revelara que varios patrocinadores de la Selección Colombia llamaron al presidente de la FCF para oponerse a la convocatoria de Sebastián Villa, el extremó publicó un emotivo mensaje tras enterarse que no estára en el Mundial 2026. “Ya soy un ganador de la vida”, sentenció Villa.

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Post de Sebastián Villa. (Foto: Instagram / @sebastian14villa)

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